Democracia na Guatemala corre risco, diz opositor em meio a guinada autoritária

Cidade do México | Financial Times

Um candidato anticorrupção que participará do segundo turno das eleições na Guatemala disse temer que "grupos políticos criminosos" estejam tentando impedi-lo de concorrer à Presidência, depois que um tribunal suspendeu os resultados do primeiro turno.

"A democracia da Guatemala corre um risco terrível", disse Bernardo Arévalo, 64, ao jornal britânico Financial Times. "Tememos que esta [suspensão] esteja abrindo a porta para simplesmente ver o que acontece no caminho para tentar nos impedir de chegar ao segundo turno."

O candidato Bernardo Arévalo, do partido de esquerda Movimiento Semilla, durante entrevista na Cidade da Guatemala - Cristina Chiquin - 4.jul.23/Reuters

Arévalo foi o segundo colocado, de surpresa, no primeiro turno das eleições presidenciais no mês passado. Isso lhe rendeu um lugar no segundo turno, em agosto, contra a ex-primeira-dama Sandra Torres.

Garantir uma vaga no segundo turno também colocou Arévalo na linha de fogo de alguns membros da elite política e empresarial do país, que, segundo analistas, estão decididos a manter o status quo na maior economia da América Central.

Um grupo de dez partidos políticos apresentou contestações legais contra os resultados do primeiro turno, alegando irregularidades no processo de apuração, e no sábado (1o), o tribunal superior da Guatemala ordenou a suspensão dos resultados oficiais até uma revisão de cinco dias. Isso levou o governo dos Estados Unidos a expressar "profunda preocupação".

Arévalo disse que as impugnações não têm base legal porque o prazo para apresentação de reclamações já passou. Ele teme que a decisão do tribunal possa sinalizar um esforço mais amplo para ajudar o candidato do partido governista, Manuel Conde, terceiro colocado, ou até mesmo atrasar o processo para que o Congresso escolha um novo líder temporário.

Arévalo afirmou que os partidos políticos da Guatemala são "a expressão de uma conspiração de grupos políticos criminosos com interesses diversos", que "se recusam a perder o controle do sistema".

O atual presidente, o conservador Alejandro Giammattei, deve deixar o cargo conforme o sistema atual de mandato único na Guatemala.

Sandra Torres (esq.) e Bernardo Arévalo (dir.) foram os mais votados no 1° turno das eleições na Guatemala - Cristina Chiquin - 25.jun.2023/REUTERS

Na eleição de junho, quase um quarto das cédulas foram deixadas em branco ou rasuradas em meio ao descontentamento público, e nenhum candidato obteve mais de 16% dos votos após uma campanha contundente, em que quatro candidatos foram excluídos por diferentes razões técnicas.

O partido de centro-esquerda UNE, cujo candidato, Torres, foi o primeiro, é um dos partidos que entraram com a ação judicial. Analistas dizem que os grupos contrários a Arévalo provavelmente estão mais à vontade com Torres.

Manuel Archila, secretário-geral do partido Cabal –um dos dez que contestaram os resultados do primeiro turno–, disse que ainda acredita que o segundo turno deve ser entre Torres e Arévalo, e que quaisquer inconsistências devem ser resolvidas de forma transparente.

Observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos disseram que não havia razão para suspeitar de irregularidades suficientes para alterar o resultado, e a revisão ordenada pelo tribunal constitucional não está prevista na lei guatemalteca.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no domingo (2) que seu governo está "profundamente preocupado" com os esforços para interferir nas eleições da Guatemala. "Atacar a eleição de 25 de junho seria uma grave ameaça à democracia, com implicações de longo alcance", disse.

A Guatemala, que encerrou uma brutal guerra civil de 36 anos em 1996, tem uma economia estável, mas altos níveis de pobreza e desnutrição, que levaram mais de 230 mil cidadãos a cruzarem ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos em 2022.

Arévalo, um "outsider" mal colocado nas pesquisas antes da votação, disse: "Nestas eleições o país pode começar a corrigir o rumo e interromper esse processo de deterioração em que estamos. [...] As pessoas continuam fugindo do país em busca de um futuro nos EUA porque este país não oferece isso a elas."

Seu partido, o Movimiento Semilla (Movimento Semente), tem origem no que alguns chamaram de "primavera guatemalteca", protestos contra a corrupção política no país, que foi revelada por um órgão de investigação apoiado pela ONU.

Desde que esse órgão foi fechado subitamente em 2019, dezenas de jornalistas, ex-promotores e juízes envolvidos em seu trabalho foram presos ou fugiram para o exílio. Arévalo, que participou dos protestos, quer trabalhar com os ex-funcionários para criar um novo sistema anticorrupção. "Eles são os guatemaltecos que melhor entendem como está funcionando a tomada corrupta do sistema", afirmou.

A eleição também levanta questões de política externa. A Guatemala é um dos poucos países da região que mantém relações diplomáticas com Taiwan, ilha considerada uma província rebelde por Pequim. Panamá, El Salvador e Honduras transferiram suas relações para a China nos últimos anos. Arévalo quer estreitar os laços com os chineses, mas disse que baseará a decisão no que for melhor para o país.

Arévalo, que nasceu no exílio no Uruguai, disse ser um social-democrata a favor de uma economia de mercado regulada. Ele não aumentaria os impostos, mas combateria a evasão, ao mesmo tempo em que exploraria parcerias público-privadas para projetos de infraestrutura.

Arévalo disse que os últimos três governos presenciaram uma deterioração democrática e espera que o Tribunal Superior Eleitoral não permita mais ilegalidades. "Que garantias há se o sistema eleitoral, que foi quase a última garantia para gerar algum tipo de solução, se perder?", pergunta.