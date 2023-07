Ditadura da Nicarágua solta bispo condenado a mais de 25 anos de prisão

Manágua | Reuters

Preso no ano passado pela ditadura da Nicarágua, em uma ação que elevou as tensões entre o regime de Daniel Ortega e a Igreja Católica, o bispo Rolando Álvarez foi libertado nesta segunda-feira (3).

A informação foi antecipada pelo jornal local Confidencial e confirmada pela agência de notícias Reuters. Segundo uma fonte diplomática, o futuro de Álvarez ainda está em aberto, porém, e as negociações entre o regime e a cúpula religiosa do país seguem em andamento. Enquanto isso, o religioso espera nas dependências episcopais na capital.

O bispo nicaraguense Rolando Álvarez na prisão Jorge Navarro, nos arredores de Manágua - El 19 Digital - 25.mar.23/via AFP

Álvarez foi detido em agosto passado na diocese de Matagalpa, uma das mais atingidas pelo regime de Ortega —além dele, também foram presos na ocasião outros quatro sacerdotes, dois seminaristas e um funcionário do lugar. Eles foram acusados de organizar grupos violentos, fomentar o ódio e realizar atividades desestabilizadoras e provocadoras.

O bispo estava em uma cela de segurança máxima desde fevereiro, depois de ser oficialmente sentenciado a 26 anos e quatro anos de cadeia e privado de sua cidadania. Um dia antes da condenação, recusou-se a embarcar em um avião com destino aos Estados Unidos junto com outros 222 exilados políticos.

Caso o religioso se recuse novamente a deixar o país, ele pode voltar à prisão, disse a pessoa ouvida pela Reuters. O regime de Ortega não respondeu a um pedido de comentário sobre o tema enviada pela agência na terça-feira (4) após o horário comercial.

A prisão de Álvarez e de outros religiosos marcou uma escalada da perseguição do regime à Igreja Católica no país da América Central. Desde então, a ditadura suspendeu rádios católicas, congelou contas bancárias da instituição, fechou igrejas —obrigando os padres a oferecerem a eucaristia por trás das grades ou pelas janelas— e expulsou ao menos 84 religiosos.

Os laços formais entre o governo da Nicarágua e o Vaticano foram rompidos este ano, depois que o papa Francisco descreveu Ortega como uma pessoa "desequilibrada" e comparou seu regime às ditaduras da União Soviética e da Alemanha em uma entrevista a um periódico argentino.

Em encontro com o pontífice no final do mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu interceder junto ao regime Ortega em favor da libertação do bispo. Na mesma época, a Corte Interamericana de Direitos Humanos exigiu a soltura imediata de Álvarez, estabelecendo como prazo máximo de início do trâmite a data de 7 de julho.

As tensões entre a ditadura nicaraguense e a Igreja Católica começaram bem antes, porém, nos protestos de 2018, quando milhares de pessoas saíram às ruas para se manifestar contra Ortega. Então, eclesiásticos ajudaram e deram refúgio a jovens que participaram dos protestos. Na repressão, mais de 300 pessoas foram assassinadas.

O racha atual marca mais um capítulo de uma relação histórica de colaboração e fricções que começou com a Revolução Sandinista, em 1979. Num primeiro momento, lideranças da Igreja se associaram ao sandinismo, em oposição à ditadura do clã Somoza, que governava desde 1937. Entre eles, se destacavam padres vinculados à Teologia da Libertação, que então desagradava ao Vaticano.

Tal era a proximidade que, na primeira junta de governo após o fim do regime, havia quatro sacerdotes, entre eles o poeta Ernesto Cardenal. Ortega integrava o grupo, assim como Violeta Chamorro e outros que depois passariam à oposição ao ditador.

Com a dissolução da junta, o apoio dos religiosos ao hoje líder do regime se dividiu, com direito a críticos muito contundentes ao regime, como Miguel Obando y Bravo, que foi arcebispo de Manágua e morreu em 2018.

A soltura de Álvarez não parece ser um sinal de uma diminuição da repressão no país. Na terça-feira (4), o jornal Confidencial noticiou que o regime pediu à Assembleia Nacional uma série de mudanças constitucionais que pretendem acabar com a parca independência que a polícia tem hoje, além de tornar a deserção de agentes um crime passivo de prisão.

Especialistas entrevistados pelo veículo afirmam que a nova legislação eliminaria o caráter civil do órgão de segurança, transformando-o em um braço armado de Ortega cuja função não seria mais proteger indivíduos e comunidades, e sim preservar a ordem social.