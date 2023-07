Embaixada da França no Níger é alvo de protestos com gritos de 'viva Putin!'

Niamei (Níger) | AFP e Reuters

Milhares de pessoas protestaram neste domingo (30) em frente à embaixada da França em Niamei, capital do Níger, uma ex-colônia francesa, em apoio ao golpe que derrubou o presidente Mohamed Bazoum.

Pedras foram atiradas contra a representação diplomática durante o ato, que ainda contou com queima de bandeiras da França e gritos contra o país europeu. Um manifestante ouvido pela agência Reuters disse que o protesto é uma forma de expressar "descontentamento com a interferência francesa no Níger".

Enquanto alguns manifestantes insistiam em entrar no local, outros arrancaram a placa com a inscrição "embaixada da França no Níger" e a pisotearam, antes de substituí-la por bandeiras da Rússia e do Níger.

Em frente à embaixada da França em Niamei, manifestantes exibem bandeiras do Níger e da Rússia durante ato de apoio ao golpe militar no país - AFP

"Viva Putin!", "viva a Rússia!", "abaixo a França!", gritavam os manifestantes, citando o líder do Kremlin, o presidente Vladimir Putin, quatro dias após o golpe de Estado perpetrado pelo general Abdourahamane Tiani, chefe da poderosa guarda presidencial. Ele se proclamou o novo chefe do país africano com a justificativa de conter a "deterioração da situação de segurança" no Níger, assolado por grupos jihadistas.

Bazoum, o líder deposto, está há quatro dias detido no palácio presidencial.

Em reação, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que "não tolerará nenhum ataque contra a França e seus interesses". "Qualquer pessoa que ataque cidadãos, o Exército, diplomatas ou bases francesas verá como o país vai impor represálias imediatas", afirmou ele, segundo o Palácio do Eliseu.

A França, que tem um contingente de 1.500 soldados no país africano, já havia condenado na última sexta-feira o golpe militar, descrito pelo governo francês como perigoso para a região. No dia seguinte, Paris e a União Europeia (UE) anunciaram a suspensão da cooperação de segurança e da ajuda financeira para o desenvolvimento do Níger. A chancelaria da França, em nota, lembrou que as autoridades do país são obrigadas a garantir a segurança de missões diplomáticas de acordo com a lei internacional.

Um dos países mais pobres do mundo, recebendo quase US$ 2 bilhões (R$ 9,4 bilhões) por ano em auxílio, o Níger é um parceiro de segurança de França e EUA, que usam o território da nação africana como base para combater a insurgência de grupos terroristas jihadistas nas áreas oeste e central da região do Sahel.

Também neste domingo, a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Ecowas, na sigla em inglês) deram aos chefes do golpe militar uma semana para recolocar Bazoum de volta à Presidência, sob ameaças de imposição de sanções e da possibilidade de uso de força para normalizar a situação.

Reunidos em Abuja, capital da Nigéria, os líderes regionais disseram que as punições contra a nova junta militar podem incluir sanções financeiras e de movimento, além de restrições ao espaço aéreo do país.

Com a possibilidade de uma ação militar no horizonte, os ministros de Defesa das nações que formam a Ecowas devem se reunir em breve, segundo comunicado do bloco, que também condenou o apoio dado por forças estrangeiras e empresas militares privadas ao golpe de Estado, ainda que o movimento tenha sido condenado por vizinhos e parceiros como os EUA, a ONU, a UE e a União Africana, além da França.

Ievguêni Prigojin, chefe do Grupo Wagner, força mercenária russa que liderou um fracassado motim contra Putin no mês passado, por exemplo, celebrou o golpe e ofereceu os serviços de seus combatentes.