Lula recebe embaixadora dos EUA e deve conversar com Biden ainda nesta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (24) a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, e deverá ter uma conversa por telefone com o presidente americano, Joe Biden, possivelmente ainda nesta semana.

Segundo Bagley, que concedeu entrevista no Palácio do Planalto após o encontro, a conversa entre os dois líderes será no futuro próximo. Uma fonte do governo brasileiro com conhecimento dos preparativos disse que o telefonema provavelmente será ainda nesta semana.

Os dois presidentes já conversaram diretamente algumas vezes. A primeira delas foi logo no dia seguinte à eleição de Lula, quando Biden telefonou para cumprimentá-lo. O líder americano também telefonou no dia seguinte aos ataques do 8 de Janeiro em Brasília, para manifestar solidariedade ao governo brasileiro.

Lula também fez uma visita rápida a Washington no início de fevereiro, em sua primeira visita oficial aos Estados Unidos neste terceiro mandato. O convite havia sido feito para uma viagem antes mesmo da posse, que não ocorreu por dificuldades de agenda.

Essa nova conversa deve girar em torno de acordos sobre ciência e tecnologia e meio ambiente, de acordo com Bagley.

Também participou do encontro de Lula com a embaixadora dos EUA nesta segunda-feira o administrador da Nasa, a agência espacial dos EUA, Bill Nelson, que anunciou que o governo americano ofereceu ao Brasil o uso de três novos satélites que podem dar informações mais detalhadas sobre a situação do desmatamento da Amazônia.

Lula também poderá tratar com Biden a respeito da realização de um encontro sobre trabalho e emprego nos EUA durante a Assembleia-Geral da ONU, em setembro. O assunto surgiu em conversa de Lula com o ex-senador americano Chris Dodd, que foi a Bruxelas durante a cúpula Celac-União Europeia como enviado especial de Biden.

No encontro, Lula também reiterou o convite para que Biden visite o Brasil, o que deve fazer novamente no telefonema. Ainda não há previsão para uma visita do líder americano.