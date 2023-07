Mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa em 2022, diz estudo

Paris | AFP

Uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine nesta segunda-feira (10) estima que mais de 61 mil pessoas tenham morrido de calor na Europa no verão de 2022 —o mais quente já registrado na história do continente. O número é próximo daquele registrado em uma das piores ondas de calor na região, quando as altas temperaturas de 2003 tiraram a vida de 70 mil pessoas.

Pedestres em Bilbao, na Espanha, próximos de termômetro que registra 43ºC - Vincent West - 17.jun.22/Reuters

O estudo é de autoria de pesquisadores do Inserm (Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica francês) e do Isglobal (Instituto de Saúde Global Barcelona), que analisaram dados de temperatura e mortalidade do período de 2015 a 2022 em 823 regiões de 35 países europeus.

A análise revelou que, entre 30 de maio e 4 de setembro do ano passado, ocorreram 61.672 mortes atribuíveis ao calor na Europa. Só uma onda de calor particularmente intensa entre 18 e 24 de julho deixou 11.637 mortes.

"É um número de mortes muito alto", diz Hicham Achebak, pesquisador do Inserm e um dos autores do estudo. "Já sabíamos dos efeitos do calor na mortalidade desde o precedente de 2003, mas com esta análise fica claro que ainda há muito trabalho a ser feito para proteger a população", acrescentou.

Além desses cálculos, os cientistas ainda construíram modelos epidemiológicos que permitem prever a mortalidade atribuível às temperaturas em cada região e semana da estação. Segundo eles, o continente poderá enfrentar mais de 94 mil mortes por ondas de calor em 2040.

Além das mortes, as ondas de calor no continente em 2022 ainda causaram múltiplas secas e incêndios florestais. Cientistas atribuem fenômenos climáticos extremos como elas à crise climática, causada pela ação humana.