Manifestantes invadem e incendeiam casa de prefeito de cidade próxima a Paris

Paris | Reuters

Em mais uma noite de protestos violentos na França, manifestantes invadiram e incendiaram a casa de um prefeito do subúrbio de Paris na madrugada deste domingo (2). Na hora do ataque, por volta das 1h30, Vincent Jeanbrun estava na prefeitura, mas sua esposa e seus dois filhos, de cinco e sete anos, dormiam na residência.

Jeanbrun, prefeito de L'Hay-les-Roses, disse que sua esposa e um de seus filhos ficaram feridos ao fugir do local. "Ontem à noite, um marco foi alcançado em horror e ignomínia. Minha casa foi atacada e minha família foi vítima de uma tentativa de assassinato. Minha determinação de proteger e servir à República é maior do que nunca. Eu não vou recuar", escreveu o político no Twitter. Ele é filiado ao partido conservador Les Republicains.

Um policial em frente à casa do prefeito de l'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, no subúrbio de Paris - Nassim Gomri/AFP

A sede da prefeitura, por sua vez, foi alvo de ataques por várias noites desde o início dos protestos. Nos últimos dias, agentes de segurança colocaram cercas de arame farpado e barricadas em frente ao edifício.

Na manhã de domingo, a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, visitou a região e chamou de inaceitável a violência dos protestos. A promotoria local anunciou que investigará o caso –ninguém havia sido preso até o início da tarde em Paris, manhã em Brasília.

Apesar do incidente, o Ministério do Interior disse que as manifestações da última noite foram menos intensas, seguindo a mesma linha do dia anterior. A revolta, vista em várias cidades do país, foi deflagrada depois que Nahel, 17, de origem argelina, foi morto por um tiro disparado por um policial em Nanterre, município a noroeste de Paris, no início da semana.

Desde então, os manifestantes incendiaram carros, saquearam lojas e atacaram prefeituras, delegacias e escolas públicas. O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, disse no sábado que cerca de 10 shoppings e 200 supermercados foram atacados e saqueados durante os protestos.

Segundo o governo francês, 719 pessoas foram presas na noite de sábado e madrugada de domingo, menos do que as 1.311 da noite anterior, quando as detenções atingiram número recorde.

Apesar da queda, o chefe da polícia de Paris disse que é muito cedo para dizer que os distúrbios foram reprimidos. "Houve menos danos, mas vamos continuar mobilizados nos próximos dias. Estamos muito focados, ninguém está reivindicando a vitória", disse Laurent Nunez.

Em Paris, a polícia precisou aumentar o contingente na turística avenida Champs Elysées depois que manifestantes convocaram nas redes sociais um protesto na região. Até por isso, as fachadas das lojas foram fechadas com tábuas para evitar possíveis danos –ao menos um café teve que ser evacuado devido aos confrontos entre policiais e manifestantes.

Autoridades de Paris disseram que seis prédios públicos foram danificados e cinco policiais ficaram feridos durante a noite. Cerca de 315 pessoas foram presas na cidade.

O maior ponto de conflito durante a noite foi Marselha, onde a polícia disparou gás lacrimogêneo contra jovens no centro da cidade.

Os distúrbios de agora são protagonizados por jovens dos chamados "quartier chaud", os "bairros quentes". São locais repletos de conjuntos de habitação social, também chamados de "bairros sensíveis", que concentram as populações mais vulneráveis do país, em geral compostas por uma maioria de imigrantes das ex-colônias francesas em países africanos. A idade média dos detidos, por exemplo, é 17 anos, e alguns têm até 13.

Se internamente as manifestações já balançaram o governo do presidente Emmanuel Macron, agora elas começam a incomodar a diplomacia do francês. O Consulado-Geral da China informou neste domingo que apresentou uma queixa formal às autoridades francesas depois que um ônibus que transportava turistas chineses teve as janelas quebradas na quinta (29), ferindo alguns passageiros.

Macron também precisou adiar uma visita à Alemanha para onde partiria neste domingo.