Alemanha prende oficial militar suspeito de espionar para a Rússia

Berlim | Reuters

O ministro da Justiça da Alemanha, Marco Buschmann, anunciou nesta quarta-feira (9) que o Ministério Público Federal prendeu um oficial militar "fortemente suspeito" de trabalhar secretamente para a Rússia. "A vigilância continua a ser a ordem do dia", afirmou na publicação em redes sociais.

O militar fazia parte da divisão das Forças Armadas responsável pela aquisição de equipamentos de defesa e tecnologia da informação na cidade de Koblenz, no oeste da Alemanha. A casa e o local de trabalho do suspeito foram vasculhados pelas autoridades, e um juiz determinou que ele seja mantido em custódia.

Sistemas de defesa antiaérea Patriot da Alemanha na cidade polonesa de Zamosc, próxima à fronteira com a Ucrânia, em julho - Kacper Pempel - 3.jul.23/Reuters

Identificado apenas como Thomas H. pelos procuradores, o militar teria entrado em contato repetidas vezes com o consulado russo em Bonn e com a embaixada do país em Berlim desde maio para oferecer ajuda. Em uma ocasião, ele teria passado informações obtidas durante seu trabalho com o objetivo de que elas fossem encaminhadas ao serviço de inteligência russo, segundo os procuradores federais, que não deram mais detalhes.

Cerca de 12 mil pessoas trabalham para a Divisão de Equipamentos, Tecnologia da Informação e Uso da Bundeswehr, as Forças Armadas da Alemanha, 1.800 das quais são soldados.

Em dezembro do ano passado, um técnico de futebol infantil na cidade de Weilheim, na Baviera, também foi preso acusado de traição e espionagem para a Rússia. O homem de 52 anos era ex-soldado e trabalhava para o serviço federal de inteligência do país como diretor de reconhecimento técnico, unidade responsável pela segurança cibernética e vigilância de comunicações eletrônicas.

Como espião, o homem teria a acesso a informações críticas não apenas do serviço de inteligência alemão, mas dos parceiros ocidentais como a CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos.

Berlim estende prazo para manter sistemas antiaéreos na Polônia até o fim de 2023 e vai enviar mais equipamentos à Ucrânia

Nesta terça-feira (8), o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, aumentou o prazo para que três sistemas de defesa antiaéreo Patriot do país permaneçam na Polônia até o fim do ano. "Uma extensão além do fim de 2023 não está prevista", afirmou em comunicado.

Durante visita à cidade em julho, o ministro não havia respondido ao pedido do titular da Defesa de Varsóvia para prorrogar a permanência dos sistemas de defesa.

Os equipamentos estão posicionados desde o começo do ano na cidade de Zamosc, a cerca de 50 km da fronteira com a Ucrânia, para proteger em especial a conexão ferroviária da cidade com o território do país vizinho invadido. Também há 300 soldados alemães no local.

O envio foi feito após um míssil de origem ucraniana atingir a cidade de Przewodow na região em novembro do ano passado e matou duas pessoas. Inicialmente, o país chegou a afirmar que o objeto era de fabricação russa.

Um dos países mais vocais nas críticas à Rússia e pelo incentivo ao envio de armas à Kiev, o governo polonês tem vivido rusgas com a Alemanha a respeito de uma série de temas, do ritmo de armamento da Ucrânia a questões relativas a migração.

Esse tipo de armamento, caro e muito usado para defesa de áreas específicas, como cidades ou infraestruturas importantes, têm sido enviados pelos EUA e aliados da Otan, a aliança militar ocidental, para equipar o Exército ucraniano contra ataques aéreos russos. Os americanos, por exemplo, anunciaram o envio de sistemas Patriot em dezembro do ano passado para defesa no contexto da Guerra da Ucrânia.

Nesta quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que a Alemanha concordou em enviar mais sistemas Patriot a Kiev. Mais cedo, Berlim havia anunciado sua decisão de enviar mais dois desses equipamentos ao país.

"Hoje temos boas notícias da Alemanha, exatamente o que acordamos com [o chanceler alemão] Olaf Scholz. Haverá sistemas Patriot adicionais", disse Zelenski. "Isso vai definitivamente nos deixar mais próximos de criar um escudo antiaéreo completo para a Ucrânia."