Marido de Meloni provoca ultraje na Itália por fala na TV sobre caso de estupro

O marido da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi acusado de culpar a vítima ao comentar, no programa que apresenta na televisão, um episódio de estupro coletivo contra uma jovem em Palermo.

No "Diario del Giorno" (diário do dia), exibido no canal Rete 4, Andrea Giambruno disse que, "se você vai dançar, tem todo o direito de ficar bêbada —não deveria haver nenhum tipo de mal-entendido ou de problema". Na sequência, acrescentou: "Mas se você evitar ficar bêbada e perder os sentidos, também pode evitar certos problemas, como encontrar um lobo", afirmou ele na noite da última segunda-feira (28).

Políticos da oposição condenaram os comentários. Cecilia D'Elia, senadora do Partido Democrático, dirigindo-se a Giambruno, disse que, "em vez de ensinar as meninas a ter cuidado, os meninos devem ser educados para mostrar respeito". "Ensine-os o valor do consentimento", afirmou ela.

Giambruno, cuja carreira na TV decolou desde que Meloni se tornou chefe de um governo de direita em outubro passado, disse que as falas foram tiradas de contexto para criar uma controvérsia que definiu como "surreal". "Eu não disse que os homens estão livres para estuprar mulheres que estão bêbadas", afirmou ele ao jornal Corriere della Sera em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (30).

"Políticos se aproveitam de uma manchete falsa para pedir minha suspensão, mas por quê? Por ter dito aos jovens para não usarem drogas?" Meloni, que tem uma filha com Giambruno, não comentou o caso.

Não é a primeira vez que declarações do parceiro da primeira-ministra causam controvérsia. Em julho, Giambruno disse ao ministro da Saúde da Alemanha Karl Lauterbach "para ficar em casa, ficar na Floresta Negra", após o alemão questionar a viabilidade do turismo no sul da Europa em razão do calor extremo.