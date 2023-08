Polônia prende homem da Belarus suspeito de integrar rede de espionagem russa

Varsóvia | Reuters

Forças de segurança da Polônia prenderam um homem da Belarus suspeito de participar de uma rede de espionagem russa no país, aumentando para 16 o número de detidos durante investigação sobre o tema, afirmou nesta sexta-feira (4) o ministro do Interior polonês, Mariusz Kaminski.

Em publicação nas redes sociais, Kaminski disse que a Agência de Segurança Interna (ABW, na sigla em polonês) deteve o belarusso identificado como Mikhail A. Ele é acusado de envolvimento em operações para reconhecer instalações militares e portos na Polônia, além de ter participado de atividades de propaganda para a Rússia.

Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski (à dir.), junto ao presidente polonês, Andrzei Duda, em Lutsk, na Ucrânia - Alina Smutko - 9.jul.23/Reuters

O governo polonês afirmou que o homem chegou ao país em 2021, após passar vários anos na Rússia, onde cumpriu uma pena de seis anos na prisão. "As evidências sugerem que ele foi pago regularmente para executar tarefas destinadas a minar a segurança interna e externa da Polônia", diz comunicado.

O texto diz que o belarusso se declarou parcialmente culpado ao ser acusado de participar de atividades de espionagem. Um tribunal decidiu que ele deve permanecer sob custódia por ao menos três meses, mas o prazo poderá ser prorrogado.

"A ABW continua investigando detalhes das atividades da rede de espionagem para identificar todos os indivíduos ligados ao grupo. Portanto, não descarta a possibilidade de novas prisões", diz trecho do texto.

Crítica ferrenha da invasão russa à Ucrânia e membro da Otan, a aliança militar ocidental, a Polônia alega ter se tornado um dos principais alvos de espiões russos por ser um centro de suprimentos militares do Ocidente. Nos últimos dias, as tensões aumentaram com a chegada de tropas do grupo mercenário Wagner à Belarus, aliada da Rússia, após motim fracassado contra membros do governo Vladimir Putin.

O ditador da Belarus, Aleksandr Lukachenko, já provocou o vizinho ao dizer que estava "contendo" os membros do Wagner, em tese presentes para treinar seu exército, pois queriam "passear em Varsóvia".

Autoridades polonesas acusaram na última terça (1º) Belarus de ter invadido seu espaço aéreo com dois helicópteros. Como reação, Varsóvia afirmou que irá enviar mais tropas para a fronteira entre os dois países, já reforçada desde que Minsk abrigou os mercenários.

O Ministério da Defesa belarusso disse que as acusações de violação do espaço aéreo foram exageradas e usadas para "justificar o envio de mais forças para a fronteira".

Em junho, Lukachenko disse que a Rússia havia enviado armas nucleares táticas ao país. O movimento alarmou a Otan. Em resposta, a Polônia pediu aos EUA que estacionem armas semelhantes em seu território. Varsóvia ainda projeta gastar 4% de seu PIB neste ano com defesa, o maior nível entre todos os colegas de Otan.