Turba queima igrejas após insulto ao Alcorão, e tropas cercam bairro no Paquistão

Lahore (Paquistão) | Reuters

A polícia e paramilitares cercam nesta quinta-feira (17) uma colônia cristã em Jaranwala, no leste do Paquistão, onde muçulmanos vandalizaram e incendiaram igrejas e dezenas de casas após dois homens que viviam no local serem acusados de profanar o Alcorão, de acordo com a polícia e testemunhas. Centenas fugiram durante e após a destruição.

O ataque aconteceu na quarta (16) e continuou por mais de 10 horas sem qualquer intervenção da polícia que estava presente no distrito industrial de Faisalabad, dizem moradores e líderes comunitários. A polícia nega a acusação, afirmando que as forças de segurança evitaram que a situação piorasse.

Policiais e residente em meio a destroços ao lado de igreja em Jarawanla, distrito da cidade de Faisalabad, no leste do Paquistão - Aamir Qureshi/AFP

Os vândalos exigiam que os dois homens acusados, que haviam fugido de suas casas, fossem entregues a eles. Moradores afirmam que milhares de pessoas lideradas por clérigos locais estavam carregando barras de ferro, paus, facas e punhais durante os tumultos.

Um comunicado do governo provincial informa que paramilitares foram enviados para ajudar a polícia a controlar a situação. As tropas cercam a comunidade cristã utilizando arame farpado em bloqueios em todos os pontos de entrada e saída, de acordo com um cinegrafista da agência Reuters.

Centenas de cristãos buscaram refúgio em um distrito próximo, segundo Akmal Bhatti, um líder comunitário. Ele afirma que quatro pastores haviam retornado às igrejas, que ainda estavam em chamas, e que pelo menos 50 casas estão completamente destruídas.

"Os vândalos arrastaram objetos pesados das casas, os incendiaram nas ruas e levaram pequenos objetos de valor que conseguiam carregar facilmente", diz Bhatti.

O líder do governo provincial, Mohsi Naqvi, afirma que levará de três a quatro dias para restaurar a ordem completa na área e prometeu compensar as perdas, dizendo que isso é "responsabilidade do governo". Ainda não há estimativas de qual será o custo.

Naqvi também compartilhou publicação na qual, segundo a polícia da província de Punjab, "os dois principais acusados do incidente foram presos e a investigação, iniciada". "Insultar livros e lugares sagrados é ilegal no Islã e em nossa lei e não será tolerado em nenhuma circunstância", escreveu nas redes sociais o perfil da polícia.

O pastor Javed Bhatti (esq.) ao lado de sua casa queimada na colônia cristã de Jaranwala, em Faisalabad, no Paquistão - Aamir Qureshi/AFP

A organização de direitos humanos Anistia Internacional pede às autoridades paquistanesas que garantam a proteção de minorias. "A violência cruel da multidão é apenas a última manifestação da ameaça da violência de vigilantes que qualquer pessoa pode enfrentar no Paquistão após uma acusação de blasfêmia", diz em comunicado.

O governo relatou que a polícia prendeu mais de 100 suspeitos pelos tumultos e depredações e ordenou uma investigação sobre o incidente, segundo a agência Reuters. A rede Al Jazeera afirma que já são 146 presos.

A blasfêmia é punível com a morte no Paquistão e, embora ninguém tenha sido executado pelo crime no país, muitos acusados foram linchados por multidões indignadas após a disseminação de boatos. Um ex-governador provincial e um ministro das minorias foram mortos a tiros devido a acusações do tipo.

Grupos de direitos humanos afirmam que acusações de blasfêmia são por vezes usadas como acerto de contas. Centenas de pessoas estão presas após serem acusadas do crime no Paquistão, em um contexto em que juízes não raro adiam julgamentos sob temor de retaliação caso sejam considerados muito lenientes, de acordo com organizações de direitos humanos.

"Violência ou ameaça de violência nunca são formas aceitáveis de expressão, e pedimos a autoridades paquistanesas que conduzam uma investigação completa sobre as alegações feitas e peçam calma aos envolvidos", afirmou Vedant Patel, porta-voz adjunto do Departamento de Estado dos EUA, na quarta. "Estamos profundamente preocupados com o fato de igrejas e casas terem sido alvo."