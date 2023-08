Veja antes e depois de cidade no Havaí destruída por incêndio florestal

São Paulo

O Havaí se juntou a uma lista crescente de lugares que foram palcos de grandes desastres naturais este ano após um incêndio florestal destruir a cidade de Lahaina, na ilha de Maui. Neste sábado (12), autoridades atualizaram a contagem de mortes em decorrência do episódio para 93.

O número levou a catástrofe ao topo da lista dos incêndios florestais mais mortais da história dos Estados Unidos. Trata-se do pior evento do tipo em mais de cem anos, desde que chamas mataram 453 pessoas em Minnesota e em Wisconsin em 1918.

Incêndio mais mortal dos EUA em um século deixa quase 100 mortos Carregando imagens... Imagens aéreas mostram destruição em Lahaina - Reprodução/Planet Labs

Com 93 mortos, incêndios são o maior desastre natural da história do Havaí Carregando imagens... Número de vítimas superou é maior do que o do tsunami que matou 61 pessoas em 1960 - Reprodução/Planet Labs

A causa dos incêndios ainda não foi determinada. De acordo com o Serviço Florestal dos EUA, quase 85% dos incêndios florestais no país são provocados pela ação humana. As origens naturais, por sua vez, incluem relâmpagos e atividade vulcânica.

Seja qual for o motivo do início das chamas, o Serviço Nacional de Meteorologia americano emitiu alertas avisando às ilhas que a previsão para o começo da semana é de ventos fortes e tempo seco —condições propícias para a disseminação do incêndio.

O desastre começou logo após a meia-noite de terça-feira (8), quando um incêndio na mata foi relatado na em Kula, a cerca de 56 km de Lahaina, uma cidade histórica com cerca de 13 mil habitantes no noroeste da ilha de Maui que atrai cerca de 2 milhões de turistas por ano.

Cerca de cinco horas depois, as linhas de energia de Lahaina caíram em decorrência do fogo, de acordo com os moradores. Em atualizações no Facebook naquela manhã, o Condado de Maui informou que o incêndio em Kula havia consumido centenas de hectares de pastagens, mas que um pequeno incêndio de três acres (1,2 hectares) que tinha surgido em Lahaina foi contido.

Porém, naquela tarde, a situação ficou mais grave. Por volta das 15h30, de acordo com as atualizações do condado, o incêndio em Lahaina se intensificou de repente. Alguns moradores começaram a fugir, enquanto pessoas na parte oeste da cidade, incluindo turistas em hotéis, foram instruídas a se abrigar nos locais em que estavam.

Os ventos do Dora, furacão de categoria 4 que passou a centenas de quilômetros a sudoeste das ilhas do Havaí, não impactaram diretamente o estado, mas podem ter ajudado a espalhar o fogo com rajadas de vento de até 130 km/h, segundo as autoridades.

Além disso, a grande quantidade de plantas não nativas inflamáveis, como o capim-guiné, transformou-se em combustível para os incêndios em áreas de antigas fazendas e floresta.

Para completar, o calor recorde neste verão pode ter ajudado a piorar a catástrofe. Julho foi o mês mais quente já registrado no planeta desde o início da série histórica, e as altas temperaturas deste ano provocaram incêndios florestais excepcionalmente graves na Europa e no oeste do Canadá.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global. Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática), já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.

Os incêndios devastaram Lahaina. O custo para reconstruir o município foi estimado em US$ 5,5 bilhões (R$ 27 bilhões), de acordo com a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Mais de 2.200 estruturas foram danificadas ou destruídas e cerca de 850 hectares foram queimados. Ao voltarem para seus lares, muitos dos moradores depararam-se com ruas inteiras reduzidas a cinzas.

Na mesma ilha, o fogo também atingiu Kihei, uma cidade costeira, e destruiu partes de Kula. Houve chamas ainda em Big Island, a maior ilha do arquipélago.