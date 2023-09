Apresentadora da China ligada a 'sumiço' de chanceler teve filho com barriga de aluguel, diz jornal

Pequim e Londres | Financial Times

Uma apresentadora de televisão que estava em um relacionamento com o ex-ministro das Relações Exteriores da China teve um filho no ano passado com a ajuda de uma mulher que fez barriga de aluguel nos Estados Unidos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Fu Xiaotian, 40, estava em um relacionamento com Qin Gang, segundo seis pessoas próximas a Fu e ao establishment da política externa da China. Ela contou a uma pessoa próxima sobre a barriga de aluguel no ano passado, segundo o jornal britânico Financial Times. Outras pessoas familiarizadas com o assunto também disseram que ela teve um filho por meio de uma barriga de aluguel, prática ilegal na China.

O então ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, em Oslo, na Noruega - Terje Pedersen - 12.mai.23/NTB via Reuters

As autoridades chinesas estão investigando o relacionamento entre Qin e Fu, embora não esteja claro o quão central foi o papel da apresentadora para o desaparecimento repentino do então ministro das Relações Exteriores, em junho, e sua remoção do cargo um mês depois.

O site do Ministério das Relações Exteriores da China descreve Qin como um homem "casado e com um filho". O líder Xi Jinping enfatizou várias vezes que a vida pessoal dos funcionários do alto escalão da China "é um reflexo importante de seus desempenhos profissionais".

Autoridades de Pequim se recusaram a explicar a demissão de Qin, 57. Após um aviso sobre sua substituição em 25 de julho, o ministério das Relações Exteriores apagou todas as menções a Qin, suas reuniões e seus discursos no site da pasta.

Alguns dias depois, as postagens foram restauradas, aprofundando o mistério em torno do status de Qin, que era próximo de Xi e foi promovido a conselheiro de Estado, ou membro do gabinete, em março. Ele continua sendo um conselheiro de Estado, o que poderia facilitar um retorno ao auge da política chinesa, disseram analistas políticos.

Fu parou de publicar nas redes sociais em abril e de responder às mensagens em junho, quando Qin fez suas últimas aparições públicas como ministro das Relações Exteriores da China, de acordo com duas pessoas que estiveram em contato com ela.

Uma pessoa próxima a Fu, que até o ano passado apresentava um programa chamado "Talk with World Leaders", disse que seu número de telefone foi desconectado e que ela não podia ser contatada por aplicativos de mensagens. Essa pessoa disse que seu último contato com a apresentadora foi em junho.

Uma pessoa próxima a Fu disse que ela conheceu Qin em Londres por volta de 2010, depois de ter deixado a Universidade de Cambridge e começado a trabalhar na Phoenix TV, um grupo de mídia chinês. Qin foi enviado ao Reino Unido como encarregado de negócios da China. Eles começaram um relacionamento mais próximo quase uma década depois em Pequim, disseram várias pessoas próximas a Fu.

A esposa de Qin, Lin Yan, o acompanhou aos EUA, onde ele foi designado em 2021 como embaixador. Ele deixou o cargo este ano depois de ser nomeado ministro das Relações Exteriores.

Na época da nomeação, ele começou a limitar o contato com Fu, disseram duas pessoas familiarizadas com a situação. Uma pessoa próxima à apresentadora disse que isso a levou a dar indícios sobre seu relacionamento nas redes sociais.

Em março, ela disse a seus seguidores na plataforma de mídia social Weibo que o pai do bebê não era americano. Quando Qin foi nomeado conselheiro de Estado, ela publicou uma foto do bebê levantando a mão, adicionando uma legenda: "Uma conclusão vitoriosa". Uma semana depois, por ocasião do aniversário de Qin, ela desejou ao pai não nomeado um feliz aniversário, dizendo que amar verdadeiramente uma pessoa não era sobre "esperar por sua promoção e riquezas".

Fu publicou seus últimos comentários públicos nas redes sociais em 10 de abril, depois de embarcar em um jato particular Gulfstream G650 em Los Angeles com destino a Pequim, de acordo com sua postagem na rede social chinesa Weibo e em registros de voo.

Quando o avião fez uma escala em Anchorage, Alasca, ela publicou no Weibo em chinês sobre sua última viagem no mesmo jato particular, que a levou a Washington para uma entrevista com Qin. "Aquela viagem foi para uma entrevista de trabalho", ela escreveu. "Mal sabia eu que também seria minha última aparição física no Talk with World Leaders."

"Depois de um ano, estou embarcando no avião novamente, também partindo de Los Angeles, mas desta vez com meu filho Er-Kin. Desta vez, o destino é 'em frente'."

Uma hora depois, Fu publicou em sua conta na plataforma X (ex-Twitter) pela primeira vez desde junho de 2022. Ela postou uma mensagem semelhante em inglês, desta vez incluindo uma foto da entrevista em Washington com Qin do ano anterior. Registros de voo do RadarBox mostram que o jato pousou na capital da China na tarde seguinte.

Fu tem usado as redes sociais há muito tempo para promover seu trabalho e outros empreendimentos. Em 2016, ela se comprometeu com uma quantia de seis dígitos para o Churchill College de Cambridge para apoiar pós-graduados e a criação de um espaço de estudo tranquilo.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o valor era de cerca de £ 250 mil (R$ 1,5 milhão). Ela pediu que um jardim construído com parte dos fundos fosse nomeado em sua homenagem e que fosse incluído no site do colégio, de acordo com registros obtidos por Sam Dunning, da instituição de caridade UK-China Transparency.

Um representante do Churchill College disse: "Continuamos preocupados com o bem-estar de nossa ex-aluna e esperamos que ela e seu filho estejam seguros e bem".

Fu divulgou amplamente vídeos de uma cerimônia para inaugurar o jardim, que contou com a presença de dignitários chineses. Ela realizou uma cerimônia semelhante na embaixada da Itália em Pequim em 2017, quando recebeu a Ordem da Estrela da Itália. Também fez uma festa de aniversário em 2021 na embaixada do Qatar em Pequim.

A origem da riqueza de Fu é desconhecida. Em entrevista de 2015, ela disse que seus avós estavam no Exército Vermelho antes de se estabelecerem em Chongqing, sudoeste da China. Uma pessoa próxima a ela disse que seu pai era engenheiro e que sua mãe mãe dona de casa.

O Ministério das Relações Exteriores da China e a Phoenix TV não responderam aos pedidos de comentário. Fu e Qin não puderam ser contatados.