Explosão no Paquistão mata ao menos 52 pessoas e fere mais de 50

Reuters

Um atentado suicida no Paquistão matou pelo menos 52 pessoas e feriu mais de 50 nesta sexta-feira (29) durante uma reunião religiosa para marcar o aniversário do Profeta Maomé em uma província que faz fronteira com o Afeganistão, disseram autoridades de saúde e policiais.

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pela explosão, que ocorre em meio a um aumento nos ataques de grupos militantes no oeste do Paquistão, aumentando os riscos para as forças de segurança antes das eleições nacionais programadas para janeiro do próximo ano.

"O suicida detonou-se perto do veículo do Vice-Superintendente de Polícia", disse o Vice-Inspector Geral de Polícia Munir Ahmed à Reuters.

Voluntários carregam vítimas de bomba em Quetta - AFP

A explosão ocorreu perto de uma mesquita na província de Baluchistão, onde as pessoas estavam reunidas para uma procissão em homenagem ao aniversário de Maomé, que é feriado público, acrescentou Ahmed.

Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas, disse Abdul Rasheed, um oficial de saúde do distrito, acrescentando que o número de mortos pode aumentar, já que muitas pessoas estão em estado grave.

O Paquistão tem visto um ressurgimento de ataques de militantes islâmicos desde o ano passado, quando um cessar-fogo entre o governo e o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), uma organização guarda-chuva de vários grupos islâmicos sunitas radicais, foi rompido.

O TTP negou ter realizado o ataque de sexta-feira.

O Ministro do Interior, Sarfraz Bugti, chamou o ataque de "ato muito hediondo".

Em julho, mais de 40 pessoas foram mortas em um atentado suicida na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste, durante uma reunião de um partido político religioso.