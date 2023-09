Junta militar do Gabão nomeia ex-líder da oposição como premiê interino

Libreville | Reuters

A junta militar governante do Gabão, que tomou o poder por um golpe de Estado na semana passada, nomeou um ex-líder da oposição, Raymond Ndong Sima, como primeiro-ministro do governo de transição nesta quinta-feira (7).

Sima, um economista de 68 anos, criticou abertamente o presidente Ali Bongo, que foi deposto por oficiais militares em 30 de agosto. Ele serviu como primeiro-ministro de Bongo de 2012 a 2014, depois renunciou e concorreu contra ele à presidência em 2016 e novamente como parte de uma coligação de oposição este ano.

Militares em parada em homenagem a Brice Oligui Nguema, presidente interino do Gabão - AFP - 4.set.23

Bongo, no poder desde 2009, sucedeu ao seu pai, Omar Bongo, que governou o país da África Central durante 42 anos. O governo dinástico da família criou um descontentamento generalizado, com os críticos afirmando que os Bongo pouco fizeram para partilhar a riqueza do Gabão, um produtor de petróleo, com os seus 2,3 milhões de habitantes.

O golpe foi recebido com júbilo na capital, Libreville, e a junta agiu rapidamente para consolidar o poder, empossando o general Brice Oligui Nguema como presidente interino na segunda-feira (4).

Oficiais do Exército leram um decreto na televisão estatal nesta quinta anunciando que Sima havia sido nomeado primeiro-ministro.

O presidente interino prometeu reformas econômicas e disse que organizará eleições livres e justas, embora não tenha dito quando.

Abdou Abarry, representante especial do Secretário-Geral da ONU na África Central, encontrou-se com Nguema em Libreville na quarta-feira (6) e lhe disse que as Nações Unidas ajudariam o país no seu recomeço.

"Assim que conhecermos o roteiro, o calendário, uma vez nomeado um governo, as nossas diferentes agências farão os contactos necessários e continuarão a apoiar o Gabão", disse ele após a reunião, em declarações transmitidas pela Gabon 24 TV.

O golpe no Gabão foi o oitavo em três anos na África Ocidental e Central, embora tenha ocorrido de forma muito diferente da mais recente tomada de poder pelo exército, no Níger.

Ao contrário do Níger, o Gabão não tem assistido a uma manifestação de sentimentos anti-franceses e pró-russos, e os generais responsáveis em Libreville parecem abertos ao diálogo com organizações internacionais que os seus homólogos em Niamey têm evitado.

O bloco regional centro-africano, CEEAC, suspendeu o Gabão na segunda-feira, mas enviou o presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadera, como seu representante para se encontrar com o presidente interino.

Touadera afirmou aos jornalistas que também conheceu Ali Bongo, com a permissão de Nguema. Ele não revelou quaisquer detalhes sobre as circunstâncias ou o estado de espírito de Bongo, dizendo apenas que a reunião foi frutífera.

Bongo estava em prisão domiciliar após o golpe, mas a junta afirmou em comunicado que ele agora está livre e poderia viajar ao exterior para exames médicos, se assim o desejasse.