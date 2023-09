Milhares protestam na Espanha contra anistia para separatistas catalães

Madri | Reuters

Dezenas de milhares de espanhóis protestaram em Madri neste domingo (24) contra possíveis planos do primeiro-ministro interino, o socialista Pedro Sánchez, de conceder anistia a separatistas catalães para formar um governo após as eleições.

Acenando bandeiras espanholas, apoiadores do conservador PP (Partido Popular) viajaram de toda a Espanha para participar do comício na capital. A multidão somou cerca de 40 mil pessoas, segundo as autoridades, e foi uma mostra de força do líder da sigla, o senador Alberto Núñez Feijóo, que terá a primeira chance de votação para se tornar primeiro-ministro na próxima quarta (27). Entre seus colegas, porém, estimativas mostram que ele não reuniu apoios suficientes.

Manifestante segura cartaz contra a anistia de separatistas catalães durante protesto em Madri - Susana Vera - 24.set.23/Reuters

No último pleito, em julho, nenhum partido conquistou maioria, o que levou a um cenário de incerteza. No sistema parlamentarista da Espanha, não se vota em candidatos, mas em siglas. Estas, por sua vez, indicam os deputados para as 350 cadeiras que compõem o Legislativo. A sigla ou a coalizão que conquistar a maior parte das cadeiras —ou 176 delas— estará apta a escolher o próximo premiê.

Sánchez, que lidera a Espanha desde 2018 e ficou em segundo lugar no pleito, tenta permanecer no poder com o apoio do ex-líder catalão exilado Carles Puigdemont, cujo partido, Juntos por Catalunha, controla sete assentos no parlamento. Ele está exilado na Bélgica.

Procurado na Espanha por participar da organização de um referendo de 2017 sobre a independência da Catalunha, considerado nulo pela Justiça espanhola, Puigdemont exigiu que as ações legais contra os separatistas fossem retiradas como condição para seu apoio.

Feijóo, o líder do PP que obteve a maioria dos votos em 23 de julho, disse que nunca cederia às demandas de anistia. Retirar os processos criminais contra os separatistas seria conceder perdão aos "golpistas", disse ele a apoiadores no comício de Madri.

O aposentado Gregorio Castañeda, 72, viajou de Santander, na costa norte da Espanha, para mostrar sua oposição a qualquer iniciativa do tipo. "Não sou a favor do governo que temos. Para mim, isso é um desastre, porque vai dividir a Espanha totalmente", disse ele à agência de notícias Reuters.

Sánchez realizou seu próprio comício político em Gavà, perto da capital regional da Catalunha, Barcelona, no domingo. Ele não mencionou uma anistia, mas disse que os socialistas querem curar as divisões sociais em relação à crise catalã. "Estamos tentando virar a página", disse ele aos apoiadores.

Em 2021, Sánchez concedeu perdões a nove separatistas presos por seu papel na busca pela independência. Caso as previsões acertem e seu adversário, Feijóo, fracasse em alcançar os votos necessários, Sánchez terá a chance de ver se consegue reunir apoio.