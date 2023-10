Acidente com ônibus perto de Veneza deixa ao menos 21 mortos

São Paulo

Pelo menos 21 pessoas morreram nesta terça-feira (3) depois que um ônibus caiu de um viaduto perto de Veneza, no norte da Itália, segundo o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, citado pelo jornal italiano la Repubblica.

O veículo saiu da estrada e caiu perto das linhas ferroviárias no distrito de Mestre, que é conectado a Veneza por uma ponte, relataram agências de notícias e televisão italianas, mas a causa do acidente ainda não está clara.

Local do acidente de ônibus que matou ao menos 20 pessoas em Mestre, perto de Veneza, no norte da Itália - Marco Sabadin - 3.out.23/AFP

A Sky Italia informou que 18 corpos já foram retirados dos destroços após o ônibus pegar fogo e ainda há pessoas feridas. "É uma cena apocalíptica. Estou sem palavras", escreveu Brugnaro no X (ex-Twitter).

A primeira ministra, Giorgia Meloni, expressou imediatamente "suas profundas condolências". Em comunicado, ela disse estar em contato com o prefeito e com o ministro dos transportes, Matteo Salvini, para acompanhar as informações do acidente.