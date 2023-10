Cheia em lago glacial mata ao menos 42 e deixa milhares de desabrigados na Índia

Guwahati (Índia)

Ao menos 42 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas no nordeste da Índia após inundações provocadas pelo transbordamento de um lago glacial, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (6) pelas autoridades do país. De acordo com o governo local, o número de vítimas pode aumentar, já que cerca de 150 moradores da região estão desaparecidos.

O lago Lhonak, localizado na base de uma geleira perto de Kangchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo, transbordou na quarta-feira (4), provocando inundações que devastaram vales inteiros. As mortes foram registradas nos estados de Sikkim e de Bengala Ocidental.

As autoridades indianas só divulgaram detalhes do incidente nesta quinta (5) e, desde então, o número de vítimas tem crescido a cada atualização. Dezenas de militares e socorristas participam das operações de busca e de resgate.

Quase 8.000 pessoas, muitas das quais perderam suas casas, foram levadas para acampamentos improvisados montados em escolas, repartições públicas e albergues. Entre os mortos estão seis soldados do Exército indiano que atuavam em Sikkim, perto das fronteiras com o Nepal e a China.

Segundo as Forças Armadas, os soldados e socorristas envolvidos nas operações haviam resgatado até esta sexta cerca de 1.500 turistas que estavam presos nas áreas mais atingidas. As condições meteorológicas melhoraram nas últimas horas, e autoridades anunciaram que pode haver uma janela de oportunidade para retirar de helicóptero outras pessoas isoladas.

As aeronaves militares ainda são usadas para transportar alimentos e medicamentos às pessa pessoas que ficaram presas. "Estamos fazendo todo o possível para levar materiais de socorro à população e para restaurar infraestruturas", disse V.B. Pathak, funcionário do governo de Sikkim.

Após o transbordamento do lado, uma torrente de água correu rio abaixo, somando-se às correntes de um rio que já havia transbordado pelas fortes chuvas. As inundações danificaram uma represa e destruíram edifícios, pontes e linhas telefônicas, o que dificulta a retirada da população e a comunicação com milhares de pessoas isoladas.

Os danos se estendem por mais de 120 quilômetros. As estradas da região ficaram "gravemente" danificadas, e 14 pontes foram destruídas, segundo as autoridades. Diante da crise, o primeiro-ministro Narendra Modi prometeu dar "todo o apoio possível" às pessoas afetadas e anunciou o desbloqueio de financiamento público.

Analistas dizem que o lago, localizado na cordilheira do Himalaia, perdeu quase dois terços de seu tamanho após o transbordamento, o equivalente a uma área equivalente a 150 campos de futebol. Os números foram calculados com base em imagens de satélite divulgadas pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial.

De 2011 e 2020, as geleiras do Himalaia derreteram 65% mais rápido do que na década anterior, de acordo com um relatório publicado em junho pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas (ICIMOD, na sigla em inglês).

"A principal causa é a mudança climática, e a situação vai piorar no futuro", disse à agência de notícias AFP Arun Bhata Shrestha, especialista em mudança climática do ICIMOD. "Nenhuma das situações possíveis é boa. Mesmo o cenário mais modesto mostra que [...] estes eventos de cheias de lagos glaciais serão muito prováveis".

A temperatura média na superfície da Terra aumentou quase 1,2°C, em comparação com a era pré-industrial, mas as regiões montanhosas estão aquecendo a uma taxa dez vezes superior, segundo climatologistas.

Milhões de pessoas têm sido impactadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo nas últimas semanas. O IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática) já afirmou que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças é causada pela ação humana.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

A Ásia foi o continente mais afetado, contabilizando mais de 3.400 desastres nesse período, responsáveis por quase 1 milhão de mortes.