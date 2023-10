Sede de governo da Turquia é alvo de atentado a bomba

São Paulo

Um homem-bomba explodiu em frente à sede do Ministério do Interior da Turquia, na capital, Ancara, neste domingo (1°).

Autoridades turcas, que estão tratando o incidente como um ataque terrorista, afirmam que o homem-bomba em questão morreu durante a explosão. Já o outro suspeito foi "neutralizado" —jargão utilizado por forças de segurança para indicar que o suposto agressor foi morto durante a operação.

Além disso, dois policiais ficaram levemente feridos no ataque, a primeira em Ancara desde 2016.

O episódio ocorreu por volta das 9h30 no horário local (3h30 no Brasil), quando os suspeitos dirigiram até a entrada principal do edifício, localizado ao lado da sede de outras pastas e do Legislativo turco, em um carro comercial.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan participaria de uma sessão do Parlamento, localizado a um quilômetro do local da explosão, por volta do mesmo horário.

Este foi o primeiro ataque a bomba em Ancara desde 2016 - Adem Altan - 23.out.2007/AFP

O atentado deste domingo acontece quase um ano após uma explosão no centro de Istambul, em que seis pessoas morreram e outras 81 ficaram feriadas. O governo da Turquia culpou militantes curdos pelo ataque.

Entre 2015 e 2017, mais de 15 ataques terroristas foram realizados na Turquia, todos com dezenas de pessoas atingidas. O último em Ancara aconteceu em março de 2016 e deixou 37 mortos.