Traficantes se infiltram em cadeias de abastecimento do setor marítimo europeu

Gangues de traficantes se infiltraram nas cadeias de abastecimento de transporte marítimo em um grau "extremo", alertou um importante executivo do setor, enquanto a Comissão Europeia revelava planos para reprimir as drogas ilegais que inundam os portos da Europa.

Os envios de cocaína para a União Europeia aumentaram nos últimos anos, com criminosos direcionando o fluxo de drogas por meio de rotas marítimas globais. Um recorde de 303 toneladas foi apreendido em 2021, de acordo com os últimos dados continentais da agência de monitoramento de drogas da UE.

Como resultado, as empresas de transporte estão lidando com "algumas das pessoas mais perigosas do mundo; a maneira como essas pessoas estão se infiltrando em toda a cadeia de abastecimento, não apenas no lado marítimo ou portuário, é bastante extrema", disse Keith Svendsen, diretor executivo da APM Terminals, uma divisão do grupo de transporte dinamarquês Maersk.

Agentes aduaneiros belgas procuram por drogas em um contêiner no porto de Antuérpia - François Walschaerts - 7.jan.22/AFP

O alerta surge no momento em que a Comissão Europeia propôs mais coordenação entre os portos europeus, governos e empresas privadas através da criação de uma "Aliança Portuária Europeia", de acordo com um rascunho da comunicação visto pelo Financial Times.

Uma proposta envolve estabelecer critérios de risco comuns e prioridades para controles aduaneiros em nível da UE. Serão alocados 200 milhões de euros para financiar equipamentos para escanear contêineres a partir de 2024.

A comissão também instará os Estados membros a implementarem regras de segurança existentes para os portos, incluindo fornecer aos portos e empresas de transporte os meios para "verificar e avaliar seus funcionários para evitar a corrupção por redes criminosas".

A cidade portuária de Antuérpia, na Bélgica, é o maior centro de tráfico de cocaína na Europa, com um recorde de 110 toneladas apreendidas em 2022, segundo as autoridades aduaneiras.

Antuérpia verifica apenas cerca de 2% das mercadorias que passam pelo porto, mas planeja verificar todos os contêineres provenientes da América Latina e considerados "de alto risco" até 2028. Atualmente, cerca de 5% desses contêineres são verificados.

Para a indústria de transporte marítimo, a crescente pressão para combater o tráfico de drogas representa um risco de interrupção das operações comerciais das transportadoras de contêineres, que transportam milhões de caixas de aço todas as semanas.

Claudio Bozzo, diretor de operações da MSC, disse ao Financial Times em agosto que "sofre consequências quando se trata de custos" para disponibilizar contêineres para inspeções aduaneiras. Svendsen se recusou a fornecer detalhes sobre os custos do aumento das verificações na Maersk, mas disse que "o impacto na cadeia de abastecimento é o mesmo em todas as empresas".

Ele disse que "é preciso resolver mais problemas" antes que a meta de 100% de Antuérpia possa ser alcançada. Em vez disso, ele afirmou que as verificações devem ser reforçadas nas exportações da América Latina, mencionando um investimento de € 1 bilhão que a APM Terminals fez em um terminal de contêineres que opera em Moín, Costa Rica.

No entanto, Svendsen disse que sua maior preocupação era um "dever de cuidado" com sua equipe, e não os custos. "Houve incidentes em que ocorreu infiltração e os funcionários estão sendo coagidos a ajudar" gangues de traficantes, disse Svendsen.

As autoridades portuárias de Roterdã detectaram oito toneladas de cocaína em um navio da Maersk em julho, com um valor de rua de € 600 milhões, a maior apreensão de cocaína nos Países Baixos.

Svendsen disse que a Maersk não é responsável pelas drogas em seus contêineres. "O que deu errado é que temos o tráfico internacional de drogas usando infraestrutura legítima para mover esse produto, infiltrando-se nas cadeias de abastecimento".

A comissão se recusou a comentar o documento vazado, que ainda está sujeito a alterações até sua publicação.

Apesar do crescente consenso político para enfrentar o problema, há efeitos colaterais para a indústria global de transporte marítimo devido a controles aduaneiros mais rigorosos, disseram especialistas.

Richard Neylon, advogado de transporte marítimo da HFW, disse que às vezes "não está ao alcance dos proprietários de navios abrir e inspecionar" contêineres. "[O transporte marítimo é essencial] para o comércio internacional. O risco de tráfico de drogas é uma razão muito difícil para recusar o comércio internacional".