Parlamento Europeu dá prêmio a Mahsa Amini, cuja morte provocou onda de revolta no Irã

A jovem curda Mahsa Amini, que morreu aos 22 anos sob custódia da polícia do Irã, venceu o Sakharov de 2023, prêmio em defesa dos direitos humanos dado pelo Parlamento Europeu. "Apoiamos com orgulho os corajosos e desafiadores que continuam a lutar pela igualdade, dignidade e liberdade no Irã", disse Roberta Metsola, presidente do órgão legislativo, em nota divulgada nesta quinta-feira (19).

Manifestante segura retrato de Mahsa Amini durante manifestação em frente à embaixada do Irã em Bruxelas, na Bélgica - Kenzo Tribouillard - 23.set.22/AFP

A morte de Amini, em setembro do ano passado, foi o estopim para uma das maiores ondas de protestos no Irã nas últimas décadas. Os atos desafiaram o regime presidido por Ebrahim Raisi e liderado pelo aiatolá Ali Khamenei, que respondeu com repressão.

Ela morreu três dias depois de ser presa em Teerã por supostamente não usar o hijab, o véu islâmico, da forma correta. Enquanto agentes da polícia moral, responsável por aplicar os códigos de conduta religiosos do regime, dizem que ela sofreu um ataque cardíaco após a detenção, sua família alega que ela foi agredida.

Alimentaram a tensão no país a pressão internacional para que sua morte fosse investigada e o desalento da população com a crise econômica. Na época, imagens de iranianas tirando seus véus e cortando seus cabelos como forma de protesto ganharam o mundo.

Segundo ativistas, os atos fizeram as autoridades suspenderem a detenção de mulheres que não se vestiam de acordo com as normas —controle que foi retomado cerca de quatro meses depois.

Mais de 500 pessoas, incluindo 71 menores de idade, foram mortas, centenas ficaram feridas e milhares foram presas nas manifestações, segundo grupos de defesa dos direitos humanos. O Irã, que prevê penas de morte, realizou sete execuções ligadas aos atos.

Este é o segundo grande prêmio que vai para uma iraniana em menos de um mês. No começo de outubro, o Prêmio Nobel da Paz de 2023 foi para a ativista iraniana dos direitos humanos Narges Mohammadi, 51, presa em Teerã sob a acusação de "espalhar propaganda contra o Estado".