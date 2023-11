Ao menos 6 menores de idade ainda são mantidos reféns pelo Hamas em Gaza

São Paulo

Após os quatro dias iniciais do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, prorrogado nesta segunda-feira (27), ainda há ao menos seis pessoas menores de 18 anos mantidas reféns do grupo terrorista em Gaza, segundo o jornal The Times of Israel.

Os termos do acordo para a trégua, iniciada na última sexta (24), estabeleciam que todos os reféns a serem libertados seriam mulheres ou menores de 19 anos de idade —se levada em conta essa faixa etária, são nove menores de 19 anos ainda sequestrados em Gaza.

Foto da bebê Ariel Bibas, sequestrada pelo Hamas, exibida durante evento na Grécia em solidariedade às famílias dos reféns - Louiza Vradi - 5.nov.23/Reuters

Os irmãos Bibas

Um dos ainda reféns é o bebê Kfir Bibas, de dez meses de idade. Ele é o mais jovem dos reféns mantidos em Gaza desde 7 de outubro. Kfir foi sequestrado ao lado da família —a mãe Shiri, o pai, Yarden, e o irmão maior, Ariel, no kibutz de Nir Oz, onde moravam. Ao menos 180 moradores foram mortos ali pelos terroristas.

O caso das duas crianças ruivas, apelidadas de "the reds", comove o país diante da ausência de uma sinalização de quando poderiam ser libertadas. A angústia cresce devido ao fato de que, segundo as Forças de Defesa de Israel, a família teria sido sequestrada pelo Hamas e logo depois transferida para outra facção terrorista em Gaza.

Eles estariam em Khan Yunis, região no sul da faixa palestina, segundo o porta-voz militar Avichay Adraee. "Na prisão do Hamas são detidas crianças com menos de um ano de idade que não veem a luz do dia há mais de 50 dias", escreveu ele no X nesta segunda-feira.

Gali Tarshansky, 13

A menina Gali Tarshansky foi sequestrada na casa onde morava com o pai e o irmão no kibutz de Be'eri. De acordo com a mídia israelense, ela perdeu o irmão, Lior, 15, assassinado pelos terroristas. Com o pai, Ilya, conseguiu fugir pela janela da casa, mas foi na sequência capturada.

Amit Shan, 16

O adolescente, também morador do kibutz de Be'eri, foi sequestrado na casa da família, em seu quarto, após homens do Hamas invadirem o espaço e ameaçarem sua mãe, Tal. Ela havia reunido Amit e outros dois filhos que estavam em casa no quarto dele.

Os terroristas exigiram que todos saíssem do quarto, considerado o espaço seguro da casa, e levaram, além de Amit, seu vizinho Yossi Sharabi, que também estava ali, e o namorado da irmã de Yossi, Ofir Engel, colocados em um carro preto, segundo descrição dos parentes. Amit completou 16 anos em cativeiro.

Ofir Engel, 18

Cidadão holandês-israelense, ele também completou mais um ano de vida enquanto é mantido refém em Gaza. Ofir morava em Jerusalém, mas naquele dia visitava a namorada nas comunidades do sul.

Pessoas seguram cartaz com foto de Ofir Engel, 17, adolescente sequestrado pelo Hamas, durante protesto em Tel Aviv - Ahmad Gharabli - 28.out.23/AFP

Aisha Zaidna, 17

A adolescente foi sequestrada no kibutz de Holit ao lado do pai, Yosef, e de dois irmãos, Hamza e Belal, enquanto todos trabalhavam no campo. Hamza era pai de 19 filhos e trabalhava em um estábulo com alguns deles. Conhecidos relataram à mídia local que eles eram pessoas simples, que atuavam com trabalhos agrícolas manuais.