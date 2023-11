Queda de aeronave do Exército dos EUA no mar Mediterrâneo deixa 5 mortos

Washington | Reuters e AFP

Uma aeronave do Departamento de Defesa dos Estados Unidos caiu no mar Mediterrâneo na última sexta-feira (10), durante um exercício de treinamento para reabastecimento de combustível, informou o órgão neste domingo (12). O acidente deixou os cinco soldados que estavam a bordo mortos.

Após a queda, operações de busca e resgate com aeronaves e navios militares foram realizadas, e uma investigação sobre a causa do acidente está em andamento, disse o Comando Militar dos Estados Unidos na Europa em um comunicado.

Porta-aviões e navios norte-americanos navegam no mar Mediterrâneo - Jacob Mattingly/Departamento de Defesa dos EUA/via AFP

Desde o início da guerra entre Israel e a organização terrorista Hamas, militares americanos instalaram porta-aviões, navios de apoio e dezenas de aeronaves no leste do mar Mediterrâneo como tentativa de evitar a expansão do conflito.

O Comando Militar dos Estados Unidos na Europa, que trabalha com operações militares americanas na Europa e partes do Oriente Médio, relatou o acidente no sábado (11). "Podemos afirmar definitivamente que a missão da aeronave estava puramente relacionada ao treinamento e não há indicações de atividade hostil."

Segundo o comando, as identidades das vítimas não serão divulgadas até que as notificações aos familiares sejam concluídas. O órgão também não especificou o modelo e a procedência da aeronave envolvida no acidente. O presidente Joe Biden expressou suas condolências em um comunicado no domingo.