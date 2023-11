Repatriados pousam em São Paulo após saga para deixar Faixa de Gaza

São Paulo

Foi a quinta parada em três dias. E, para muitos, a última. A maior parte dos brasileiros repatriados de Gaza após semanas de um imbróglio diplomático desembarcou em Guarulhos nesta quarta (15), feriado de Proclamação da República, e deve permanecer em São Paulo.

Grupo de repatriados de Gaza embarca para São Paulo, saindo da Base Aérea de Brasília - GOV BR e FAB

Dezessete dos 26 brasileiros foi levada para um abrigo em uma cidade do interior paulista não informada pela Secretaria Nacional de Justiça, que comanda essa parte da ação, para prezar pela segurança dos repatriados —atos islamofóbicos, bem como antissemitas, têm crescido no Brasil e no mundo desde o eclodir da guerra Israel-Hamas.

No local, os repatriados concluirão sua regularização migratória e entrarão em programas sociais, segundo avaliação das necessidades de cada caso, informa o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho.

Segundo ele, não há prazo para a ação de apoio do governo brasileiro a essas pessoas ser encerrada.

As missões de repatriação de brasileiros que estavam na região do Oriente Médio quando teve início o conflito tiveram início cerca de dois dias após as hostilidades. Ao todo, foram repatriados 1.477 passageiros —e muitos vieram com seus animais de estimação, totalizando 53.

Quase todos os voos partiram de Israel. Apenas o último, com o grupo de 32 brasileiros que estavam em Gaza, partiu do Egito na segunda (13) após dias de um impasse na para que pudesse cruzar a passagem de Rafah, que separa o país do norte da África da faixa palestina. Da fronteira, o grupo foi transferido até a capital Cairo por terra até embarcar no avião da Força Aérea na viagem rumo ao Brasil.