Um médico, uma alfaiate, uma criança: as histórias de 9 civis mortos em Gaza

BBC News Brasil

O número de mortos em Gaza aumenta à medida que Israel continua a guerra contra o Hamas, após os ataques de 7 de outubro, nos quais 1,4 mil pessoas foram mortas em Israel.

O ministério da saúde administrado pelo Hamas em Gaza afirma que mais de 9 mil pessoas foram mortas desde o início da guerra.

Alguns dos palestinos mortos nos bombardeios israelenses em Gaza - BBC

Por questões de segurança, há relativamente poucos jornalistas em Gaza que documentem os números de mortes dos combates.

Mas a BBC tem conversado com várias famílias e testemunhas oculares que nos contaram histórias de entes queridos que foram mortos nos últimos dias.

Yusof Abu Mousa

Yusof Abu Mousa, palestino de 7 anos morto por bombardeios em Gaza - BBC

Com sérios problemas de fornecimento de energia na Faixa de Gaza, Yusof e seus dois irmãos mais velhos —a irmã Jury, de 13 anos, e o irmão Hamed, de nove anos— se sentiram bastante privilegiados.

O pai deles, Mohamed Abu Musa, técnico de radiologia do hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, instalou painéis solares em sua casa, para que as crianças pudessem assistir seus desenhos animados favoritos na TV.

Eles estavam sentados em frente à televisão no dia 15 de outubro quando, segundo seu pai, sua casa foi atingida por um ataque aéreo israelense.

Jury e Hamed sobreviveram de alguma forma, mas Yusof foi morto quando o telhado de sua casa desabou.

Ele tinha sete anos.

Mohamed estava trabalhando em turno de 24 horas no hospital quando sua esposa, Rawan, entrou gritando em busca do filho mais novo.

Ela conseguiu encontrar Hamed, enquanto as equipes de resgate ajudavam a tirar Jury dos escombros. Jury sofreu ferimentos na cabeça, mas seus pais dizem que ela está "melhorando".

Um vídeo mostrando Rawan perguntando no hospital por seu "filho bonito e de cabelos cacheados" circulou amplamente nas redes sociais. Mas Mohamed encontraria mais tarde o corpo do filho no necrotério do hospital.

"A última vez que vi Yusof vivo foi quando ele correu para me abraçar na porta de nossa casa, pouco antes de eu sair para o trabalho", lembra Mohamed.

"Ele me beijou e se despediu depois que eu dei alguns biscoitos e bananas. Ele queria ser médico, talvez porque sempre me via indo para o hospital para trabalhar."

Midhat Saidam

Midhat Saidam, médico palestino morto nos confrontos de Israel com o Hamas - BBC

Na noite de 15 de outubro, Saidam precisava de descansar. O cirurgião de 47 anos não saía do hospital al-Shifa, na cidade de Gaza, havia mais de uma semana.

Ele disse aos colegas que iria passar a noite em casa. Mas algumas horas depois ele foi morto num ataque que atingiu a residência.

"Esse homem calmo, engraçado e de bom coração voltou ao hospital na manhã seguinte, mas como um corpo sem vida", lamentou seu colega de trabalho, Adnan Albursh.

Albursh, que conhecia o cirurgião havia mais de 20 anos, acrescentou que Saidam foi apelidado de "o cirurgião implacável" por seus colegas por sua dedicação ao trabalho.

Veterano da sala de cirurgia, Saidam também era conhecido como um grande mentor dos médicos mais jovens.

"Se algum dos médicos enfrentasse alguma dificuldade, eles sabiam que o doutor Saidam seria quem resolveria o problema", comentou o médico Ahmed El Mokhallalati, chefe do departamento de cirurgia plástica do Hospital al-Shifa.

"Sua morte é uma enorme perda não apenas para este hospital, mas também para a profissão médica", acrescentou.

Nour Yousef Al Kharma

Selfie de Nour Yousef Al Kharma, estudante palestina morta em confronto - BBC

A estudante Nour, de 17 anos, foi morta em 11 de outubro, quando um ataque aéreo israelense atingiu a casa de sua família na cidade de Deir al-Balah, a 14 quilômetros ao sul da cidade de Gaza, segundo seu tio.

Mohammed al-Kharma disse que sua sobrinha queria se mudar por causa do bombardeio e ficar com parentes em outro lugar.

"O pai dela pediu que ela ficasse em sua casa, que foi bombardeada na manhã seguinte. Esse foi o destino dela", disse ele.

Nour foi morta ao lado de seu sobrinho Yazan. A dupla estava brincando na sala. Suas irmãs mais velhas, Ola e Huda, que preparavam o café da manhã com a mãe, Jamalat, sobreviveram.

Nour estava no último ano do ensino médio e queria ser médica. O tio dela disse que a família tirou a mochila escolar dela dos escombros. Continha livros e um diário, e em uma das páginas ela havia escrito: "Quero deixar minha família orgulhosa de mim e obterei notas altas pela vontade de Alá".

Lurin Azzam Abuhalima

Selfie de Lurin Azzam Abuhalima, uma das mortas nos confrontos entre Israel e Hamas - BBC

Na sua última mensagem com o seu noivo Khaled al-Masry, Lurin disse que estava exausta de se deslocar de um lugar para outro em busca de segurança durante a guerra. A jovem de 30 anos tinha acabado de chegar ao campo de refugiados de Nusairat, no centro da Faixa de Gaza, para ficar com a tia.

Lurin sobreviveu a dois ataques, incluindo um em 16 de outubro que destruiu o edifício onde vivia com os seus pais em Gaza.

"Ela me disse que iria tomar banho, rezar e descansar", lembra Khaled.

Segundo o seu noivo, que vive e trabalha em Chipre, ela estava rezando em um quarto quando a casa onde estava foi atingida.

"Ela foi morta enquanto orava", diz ele.

Lurin e Khaled adiaram o casamento algumas vezes devido à instável situação em Gaza.

Eles planejavam finalmente se casar em dezembro e se mudar para Chipre.

Completamente devastado, Khaled disse: "Ela agora está descansando para sempre. Ela costumava usar um vestido branco, mas agora está usando uma mortalha branca".

Fekriya Hassan Abdul A'al

Fekriya Hassan Abdul A'al, alfaiate palestina morta em bombardeio de Israel - BBC

As pessoas no distrito de Radwan, na cidade de Gaza, que precisassem de roupas femininas de casamento iriam direto para a casa de Fekriya Hassan Abdul A'al.

"Me lembro de quando tínhamos a casa cheia de futuras noivas e damas de honra que iam à casa da minha mãe para fazer uma prova. Ela era excepcionalmente talentosa", diz Nevine, filha de Fekriya.

A alfaiate de 65 anos foi morta juntamente com dois dos seus irmãos, dois dos seus filhos e dois dos seus netos, depois de a casa em que eles se refugiavam ter sido atingida por um ataque aéreo no dia 23 de outubro.

Nevine, que estava se escondendo na casa de um amigo, diz que Fekriya era dedicada à família e organizava grandes reuniões semanais. Mas Nevine diz que o humor da mãe foi gravemente afetado pela escalada do conflito: "Ela me disse no nosso último telefonema: 'Estou muito deprimida e exausta por causa do que parece ser uma guerra sem fim'."

Mazen e Ahmed Abu Assi

Mazen, de 17 anos, morto na explosão de um hospital palestino bombardeado por Israel - BBC

Os irmãos Mazen, de 17 anos, e Ahmed, de 13, foram alguns dos mortos na explosão no Hospital al-Ahli, em 17 de outubro.

Autoridades palestinas dizem que a explosão foi causada por um ataque aéreo israelense. Mas os militares israelenses afirmam que foi o resultado de um lançamento fracassado de foguete pela Jihad Islâmica Palestina - uma acusação que o grupo nega.

Arafat Abu Massi, pai de Mazen e Ahmed, disse que os dois irmãos eram "muito próximos um do outro", mas tinham personalidades muito diferentes.

Arafat e sua esposa passaram por terapia de fertilização in vitro durante oito anos para ter Mazen, que estava no ensino médio e queria ser dentista. "Ele era o mais brilhante de todos os meus filhos", diz. Já Ahmed foi descrito por seu pai como "o mais forte e corajoso da família" - e empreendedor.

Ahmed, de 13 anos, é um dos civis mortos em decorrência do confronto entre Israel e Hamas - BBC

"Ele costumava vender brinquedos e material escolar em uma pequena barraca perto da nossa casa", diz Arafat.

O único filho vivo do casal agora é Faraj, de três anos, que, segundo Arafat, continua chorando e perguntando onde estão seus irmãos. "Eu disse a ele que Deus os escolheu para ficar no céu. Esse é um lugar melhor para meus dois jovens e inteligentes cavalheiros."

Salam Mema

Salam Mema, jornalista de 32 anos morta por confronto israelense. Seu filho foi o único sobrevivente da família - BBC

Salam Mema, uma jornalista palestina de 32 anos, foi morta em 10 de outubro, quando sua casa em Jabaliya, no norte de Gaza, foi atingida por um ataque aéreo israelense, disse sua amiga à BBC.

Seu marido, sua filha Sham, de dois anos, seu filho Hadi, de sete, e outros membros da família também foram mortos, deixando seu filho Ali, de cinco anos, como o único sobrevivente.

Em 31 de outubro, Salam era um dos nomes entre os 31 jornalistas mortos confirmados em ambos os lados, desde o início do conflito Israel-Hamas.

Safaa Nezar Hassouna

Safaa, farmacêutica morta após bombardeio aéreo vindo de Israel - BBC

A farmacêutica de 26 anos foi morta num ataque aéreo na cidade de Rafah, no sul, no dia 17 de outubro.

Ela estava dormindo ao lado de sua filha Elyana, de três meses, e de seu marido.

O tio de Safaa e médico aposentado que mora no Reino Unido, Omar Hassouna, disse que os pais da jovem conseguiram sobreviver, mas estão em choque e arrasados com sua morte.

Omar disse que a última vez que viu a sobrinha foi em janeiro, durante as férias em Gaza. "Safaa foi educada, prestativa e amada por todos.

"Perdi uma sobrinha adorável. A morte dela é injusta, como foram todas as mortes de todos os civis em Gaza."

"Eu preferiria estar em Gaza com eles agora, me sinto tão desesperado aqui".

Este texto foi originalmente publicado aqui.