Israel deixa Gaza à beira da fome, diz África do Sul em início de audiência em Haia

São Paulo

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), mais conhecida como Corte de Haia, deu início nesta quinta-feira (11) às audiências para apurar a denúncia feita pela África do Sul, com o apoio do Brasil, que acusa Israel de descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio em sua campanha militar na Faixa de Gaza.

O ministro da Justiça da África do Sul, Ronald Lamola (à esq.), e o embaixador do país na Holanda, Vusimuzi Madonsela, em audiência na Corte de Haia - Thilo Schmuelgen/Reuters

Quase cem dias após a eclosão do conflito, mais de 23 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas no território palestino. As ofensivas são respostas ao atentados realizados pelo Hamas em 7 de outubro que mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel.

"Nenhum ataque armado ao território de um Estado, por mais grave que seja [...], justifica a violação da convenção [Internacional contra o Genocídio de 1948]", disse o ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, aos juízes do tribunal.

A advogada Adila Hassim, da acusação, emendou que as ações israelenses colocaram a população palestina "à beira da fome". "A situação é tal que os especialistas preveem que mais pessoas poderão morrer em Gaza de fome e doenças [do que como consequência das ações militares]", disse ela.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Sem poupar críticas, a delegação sul-africana afirmou ainda que Israel tem "intenção genocida" contra a população de Gaza e impôs condições que provocam mortes e destruição. As forças israelenses, segundo Pretória, também estariam promovendo um apartheid no território palestino. As acusações já foram rechaçadas por Tel Aviv ao longo do conflito.

Os juízes da CIJ devem ouvir as respostas de Israel nesta sexta (12). Uma decisão sobre medidas de emergência a serem implementadas na Faixa de Gaza deve ser proferida ainda neste mês. Mas o tribunal não deve se pronunciar, por ora, sobre as acusações de genocídio —um julgamento sobre o tema pode se arrastar durante anos.

A denúncia do país africano foi apresentada ao tribunal no último dia 29. O documento acusa o Estado judeu de descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio, segundo o qual o termo pode ser definido a partir de cinco diferentes práticas: matar membros de um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso; causar danos físicos ou mentais graves a eles; infligir a essas pessoas condições de vida que destruam sua capacidade de sobrevivência; impedir sua proliferação; transferir crianças desse grupo para outro local de forma forçada.

Critério estabelecidos na Convenção Internacional contra o Genocídio para definir o crime Matar membros de um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso;

Causar danos físicos ou mentais graves;

Infligir condições de vida que destruam a capacidade de sobrevivência;

Impedir a proliferação de um determinado grupo;

Transferir crianças de um grupo para outro local de forma forçada;

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta (10) apoio à denúncia da África do Sul à Corte de Haia. O posicionamento foi divulgado horas depois de o presidente ter se reunido com o embaixador palestino no Brasil, Ibrahim Alzeben. "À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados", diz a nota do governo brasileiro.

A declaração destoa da tradição diplomática brasileira de buscar equilíbrio entre partes em conflito e, assim, legitimidade para atuar como interlocutor —papel que Lula tentou assumir durante o primeiro ano de seu terceiro mandato tanto no Oriente Médio, como na Guerra da Ucrânia.

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) condenou a posição brasileira. Em nota, disse que o governo diverge da posição de equilíbrio e moderação da política externa do país. A organização argumenta que Tel Aviv apenas respondeu ao ataque realizado pelo grupo terrorista Hamas. "A ação sul-africana é uma inversão da realidade", afirma a entidade.

Outros países além do Brasil já manifestaram publicamente apoio à denúncia sul-africana, como Turquia, Jordânia, Malásia, Bolívia e Venezuela. O governo de Gabriel Boric no Chile, por sua vez, disse nesta quarta-feira que em breve também apresentará uma denúncia contra Israel em fóruns internacionais.