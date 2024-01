Deslizamento de terra em comunidade indígena na Colômbia deixa 33 mortos

Bogotá | AFP

Ao menos 33 pessoas morreram e dezenas estão feridas após um deslizamento de terra na sexta-feira (12) em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia. Diversos eventos do tipo fecharam a estrada que vai da famosa cidade de Medellín até o município de Quibdó, no departamento colombiano de Chocó.

O número de vítimas foi atualizado neste sábado (13), no X, pela vice-presidente Francia Márquez. Ela também afirmou que a maior parte dos mortos é formada por crianças, mas não especificou quantas.

Socorristas retiram corpo de uma das vítimas do deslizamento na estrada que liga Medellin a Quibdo, na Colômbia - Divulgação Exército da Colômbia via AFP

As fortes chuvas na região causaram vários deslizamentos de terra ao longo da via. O acidente ocorreu após um dos deslizamentos afetar uma casa na qual se abrigavam cerca de 50 pessoas, que foram soterradas, perto do município de Carmen de Atrato.

Chovia havia mais de 24 horas na região próxima ao Pacífico, onde está uma das florestas mais chuvosas do mundo. Imagens compartilhadas nas redes sociais e em canais de televisão mostram carros destruídos no meio da lama e deslizamentos de terra.

Uma funcionária do governo que falou à agência de notícias AFP disse que vários deslizamentos dificultaram o trabalho de socorristas e bombeiros. "Está sendo feito um apelo para que cheguem com helicópteros porque, como há vários deslizamentos, o acesso é difícil."

No X, a governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lamentou a "grave emergência" que bloqueia a passagem da capital desse departamento para Medellín, a segunda maior cidade do país.

Jaime Herrera, prefeito de Carmen de Atrato, afirmou à TV Caracol que há pessoas muito feridas e várias outras sob a terra.

Apesar de a Colômbia enfrentar uma temporada de seca, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) relatou chuvas intensas em alguns departamentos do Pacífico e da Amazônia.