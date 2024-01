Papa interrompe discurso e diz que está de novo com bronquite

Cidade do Vaticano | Reuters

O papa Francisco não conseguiu terminar um discurso nesta sexta-feira (12), reclamando de "um pouco de bronquite". Ele falava no Vaticano para um grupo de especialistas franceses em comunicação religiosa.

O pontífice de 87 anos sofreu uma infecção pulmonar aguda em novembro, o que o levou a cancelar uma viagem a Dubai para a cúpula climática COP28, e a pedir que seus auxiliares lessem seus discursos por semanas.

Papa Francisco discursa em audiência geral no Vaticano - Imprensa do Vaticano/Divulgação via Reuters

Francisco estava reunido com os participantes de um simpósio organizado pela Conferência Episcopal Francesa, quando teve de interromper a mensagem de boas-vindas. "Eu gostaria de ler todo o discurso, mas há um problema. Estou com um pouco de bronquite", disse ele com a voz rouca.

O papa já havia feito outros discursos nesta sexta em reuniões com jovens profissionais e representantes de um comitê que promove as relações entre as igrejas Católica, Ortodoxa e Oriental. Em compromisso posterior, o pontífice não leu seu discurso para os membros de um órgão científico católico. Eles receberam o discurso por escrito, segundo o Vaticano.

A saúde de Francisco deteriorou-se nos últimos anos, forçando-o a viajar em uma cadeira de rodas, enquanto continuam as especulações sobre a sua possível renúncia do cargo. Em 2021, o chefe da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia no cólon e, no ano passado, foi hospitalizado duas vezes este ano, uma delas para uma operação no abdômen.

A cirurgia foi para reparar uma laparocele, tipo de hérnia que se forma pela falha da cicatrização de uma operação anterior. No caso do papa, um procedimento para tratar de diverticulite, feito em 2021, é apontado como o provável fator que levou ao quadro.

Em março do ano passado, o papa recebeu o diagnóstico de bronquite e ficou cinco dias internado —o pontífice está mais suscetível a doenças respiratórias por ter retirado parte de um dos pulmões quando tinha por volta de 20 anos. Em várias ocasiões, Francisco relatou dificuldade para respirar.