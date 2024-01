Pior já passou, diz brasileiro resgatado de sequestro no Equador

São Paulo

O brasileiro Thiago Allan Freitas, que havia sido sequestrado em meio à onda de violência no Equador, divulgou vídeo nas redes sociais no qual agradeço a ajuda recebida e diz que o pior já passou. Ele foi resgatado pela polícia na quarta-feira (10).

"Quero tranquilizar a todos, o pior já passou", disse ele. "Agradeço pelas orações, ajudas que enviaram, seja com valores, seja com bons desejos. Agradeço a cada um. Agradeço primeiramente a Deus pela possibilidade de ter uma segunda chance."

O brasileiro Thiago Allan Freitas em imagem divulgada nas redes sociais - Labrasa Gye no Instagram

Freitas foi rendido por criminosos na terça (9) enquanto estava a caminho de uma concessionária de carros. Logo em seguida, os filhos do brasileiro receberam uma ligação de vídeo do telefone do pai em que ele aparecia com os olhos vendados e os bandidos pediam uma recompensa para liberá-lo.

De acordo com o encarregado de negócios da embaixada do Brasil no Equador, Afonso Neri, inicialmente, os ladrões pediram US$ 8.000 (cerca de R$ 40 mil). Depois, reduziram o valor para US$ 4 mil (R$ 20 mil). A família enviou apenas US$ 1.200 (R$ 6.000), o que não teria satisfeito os criminosos, que o mantiveram preso. O brasileiro foi localizado e resgatado pelos policiais um dia depois.

No vídeo, o brasileiro disse que tinha muitas coisas que ainda não podia falar. Ele agradeceu, contudo, os agentes da polícia nacional equatoriana. "Eles são incríveis, foram muito rápidos", disse, sem divulgar detalhes da operação.

Neri, o encarregado de negócios do Brasil no Equador, afirmou que, ao que tudo indica, os sequestradores aproveitaram a onda de terror no Equador para raptar o brasileiro, mas não pertenciam a facções de narcotraficantes que têm espalhado violência no país.

O brasileiro é o dono de uma churrascaria em Guayaquil —maior cidade do país sul-americano e um dos principais palcos da onda de violência que assola o país nos últimos dias.