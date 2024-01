Túnel secreto de judeus nos Estados Unidos compromete estrutura de prédios

Nova York | The New York Times

Um túnel ilegal sob um dos locais religiosos mais importantes da cidade de Nova York tinha cerca de 18 metros de comprimento e 2,4 metros de largura e não estava devidamente reforçado, de modo que comprometia a estabilidade de partes de dois prédios, disseram autoridades na quarta-feira (10).

Inspetores do Departamento de Edifícios determinaram que os proprietários do 770 Eastern Parkway, no bairro do Brooklyn, em Nova York, onde fica a sede global do movimento de judeus ortodoxos Chabad-Lubavitcher, reforçassem a estrutura e esvaziassem temporariamente partes dos prédios.

Inspetores do Departamento de Edifícios de Nova York na sede global do movimento Chabad Lubavitcher, no bairro do Brooklyn - Jonah Markowitz - 9.jan.24/The New York Times

O departamento também determinou que um prédio de dois andares próximo fosse esvaziado devido a preocupações com incêndio, depois que investigadores descobriram que paredes haviam sido removidas.

Autoridades têm investigado a estabilidade estrutural da sinagoga, um complexo de prédios interconectados em Crown Heights frequentemente referido simplesmente como "770", desde que o caos se instalou no local na tarde de segunda-feira (8). Um grupo de estudantes que queria manter o túnel clandestino entre o 770 e pelo menos um prédio adjacente protestou contra a chegada de um caminhão de cimento que havia sido chamado para preencher o túnel.

Alguns estudantes usaram alavancas para tentar danificar uma parede de um espaço de oração que levava ao túnel, sentaram-se na parede aberta para tentar impedir que fosse preenchida e entraram em confronto com policiais que haviam sido chamados, segundo documentos judiciais e vídeos do local.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Nove homens foram presos no local na noite de segunda-feira, e cinco foram indiciados durante a noite de quarta-feira (10). Dois foram acusados de vandalismo e obstrução da administração governamental, e os outros três foram acusados de obstruir o trabalho dos policiais. Os cinco foram liberados sem fiança. Uma ordem judicial os proíbe de alterar a estrutura ou escavar sob a sede de Lubavitcher.

O túnel foi escavado sob prédios adjacentes ao 770, que também são de propriedade do movimento Lubavitcher.

"Nossa investigação descobriu que um único túnel subterrâneo linear havia sido escavado ilegalmente sob uma extensão de um único andar", afirma o relatório dos inspetores da cidade.

"O túnel subterrâneo foi construído sem aprovação e sem permissões", completa o relatório dos inspetores. "Descobriu-se que o túnel tinha escoramento rudimentar inadequado e aberturas nas paredes haviam sido criadas em várias áreas dos prédios adjacentes nos níveis do porão."

Impossibilitados de entrar na sinagoga após um confronto por causa de um túnel escondido, homens hassídicos rezam do lado de fora, na chuva, em Nova York - Jonah Markowitz - 9.jan.24/The New York Times

Um porta-voz do movimento Lubavitcher, o rabino Motti Seligson, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na noite de quarta-feira.

Não está claro quando os prédios serão considerados seguros para ocupação, mas o departamento disse que o proprietário contratou profissionais para fazer os reparos de emergência. O fechamento de longo prazo do 770 provavelmente será extremamente disruptivo para os membros do Lubavitcher, incluindo moradores locais e visitantes, que frequentemente fazem cultos no local.

Os homens que foram presos, os quais têm entre 18 e 20 anos, não foram acusados de crimes relacionados à criação do túnel, segundo seu advogado, Levi Huebner. Ele os descreveu como estudantes impulsionados pelo ativismo.

"Os estudantes podem ficar um pouco entusiasmados de vez em quando", disse ele. "Vemos isso acontecendo em campi por todo o país."

Capa do New York Post mostra homem saindo do túnel - Reprodução

Detalhes ainda estão surgindo sobre como o túnel foi construído e exatamente o que seus construtores esperavam realizar. A notícia do caos no 770 ganhou repercussão internacional nesta semana e foi rapidamente aproveitada por alguns usuários de mídia social para espalhar teorias conspiratórias antissemitas.