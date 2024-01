Vulcão entra em erupção na Islândia e ameaça estrutura de cidade pesqueira

Reuters

Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia neste domingo (14), gerando temores sobre riscos para uma pequena cidade pesqueira próxima, ainda que o município já tivesse sido esvaziado anteriormente e que nenhuma pessoa estivesse em perigo.

Pessoas assistem a erupção de vulcão perto da cidade de Grindavik, na Islândia - Sergei Gapon/AFP

Vídeos mostraram fontes de rocha derretida e fumaça saindo de fissuras no solo em uma área ampla muito próxima a Grindavik.

"Nenhuma vida está em perigo, embora a infraestrutura possa estar ameaçada", disse o presidente da Islândia, Gudni Johannesson, no X, acrescentando que não há planos de adiar ou atrasar voos.

A erupção começou no início do domingo ao norte da cidade, que apenas algumas horas antes havia sido esvaziada pela segunda vez desde novembro passado devido ao temor de uma erupção iminente em meio a uma série de atividades sísmicas no local.

Autoridades construíram barreiras de terra e rocha nas últimas semanas para tentar impedir que a lava chegasse a Grindavik, a cerca de 40 km a sudoeste da capital Reykjavik, mas a última erupção parece ter penetrado nas defesas da cidade.

"De acordo com as primeiras imagens do voo de vigilância da Guarda Costeira, uma rachadura se abriu em ambos os lados das defesas que começaram a ser construídas ao norte de Grindavík", disse o Escritório Meteorológico Islandês.

Erupção do vulcão nos arredores da cidade de Grindavik - Departamento de Defesa Civil da Islândia via AFP

"É claro que é assustador ver o quão perto isso está da cidade", disse a primeira-ministra Katrin Jakobsdottir ao jornal Morgunbladid.

Essa foi a segunda erupção vulcânica na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, em menos de um mês e a quinta desde 2021.

Uma erupção começou no sistema vulcânico de Svartsengi em 18 de dezembro, após a retirada completa um mês antes dos 4.000 habitantes de Grindavik e o fechamento do Blue Lagoon, um local turístico popular.

Mais de cem moradores de Grindavik haviam retornado nas últimas semanas, antes da ordem de liberação renovada neste sábado (13).

A Islândia possui mais de 30 vulcões ativos, tornando a ilha do norte da Europa um destino principal para o turismo vulcânico, um segmento de nicho que atrai milhares de aventureiros.

Em 2010, nuvens de cinzas de erupções do vulcão Eyafjallajokull, no sul do país, espalharam-se por grande parte da Europa, cancelando cerca de 100 mil voos e forçando centenas de islandeses a deixarem suas casas. Ao contrário do Eyafjallajokull, os sistemas vulcânicos de Reykjanes não estão presos sob geleiras e, portanto, não se espera que causem nuvens de cinzas semelhantes.