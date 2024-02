Lula visita pirâmides do Egito com Janja em dia de folga; veja vídeo

Cairo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a falta de compromissos oficiais na cidade do Cairo, nesta quarta-feira (14), para visitar as pirâmides do Egito ao lado da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.

Lula também deve ir ao Novo Museu do Egito, que ainda não foi aberto oficialmente ao público. A programação foi descrita como agenda privada e não houve cobertura oficial para a imprensa. A Folha estava nas pirâmides e acompanhou parte da visita do presidente.

Lula desembarcou nesta quarta-feira (14) para o início de uma viagem de cinco dias pelo continente africano. Além da cidade do Cairo, o presidente também vai a Addis Ababa, capital da Etiópia, para participar da cúpula da União Africana.

O presidente chegou por volta de 9 horas (horário local) e seguiu direto para o palácio Qubba, um dos prédios do regime egípcio destinado a hospedar líderes estrangeiros.

Roteiro previsto de Lula na África 14.fev, no Cairo Visita às pirâmides e ao Grande Museu do Egito

15.fev, no Cairo Reunião com ditador Abdel Fattah al-Sisi e assinaturas de atos; Visita à Liga Árabe, com possível discurso para embaixadores, e encontro com secretário-geral da organização, Ahmed Gheit

16.fev, em Addis Abeba Possível reunião bilateral com a presidente da Etiópia, Sahle-Work Zewde

17.fev, em Addis Abeba Participação na cúpula da União Africana

18.fev, em Addis Abeba Reuniões bilaterais e outros eventos na sede da União Africana

O mandatário havia pedido diretamente a seus assessores que providenciassem a visita às pirâmides, durante os preparativos para a viagem à África.

A chegada ao Egito acontece pouco mais de 20 anos após a sua primeira viagem ao país, ainda no primeiro ano do seu primeiro mandato, em dezembro de 2003. Lula também aproveitou aquele momento para visitar as pirâmides, na companhia da então primeira-dama Marisa Letícia.

Os dois depois foram ao Museu do Cairo. Em um clima de descontração, brincando e posando para fotos da imprensa que os acompanhava, o casal presidencial visitou em particular os objetos do faraó Tutancâmon (1340 a.C.-1322 a.C.), até hoje o único imperador egípcio cuja tumba foi encontrada intacta, em 1922.

Lula visita Museu do Cairo, durante viagem oficial ao Egito em dezembro de 2003 - Alan Marques - 9 dez. 2003/ Folhapress

Lula terá agendas oficiais no Cairo na quinta-feira (15). O presidente inicialmente será recebido pelo ditador egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Os dois terão uma reunião bilateral e depois assinarão alguns atos, em particular nas áreas de cooperação de comércio e ciência e tecnologia. Também está previsto o lançamento do voo entre São Paulo e o Cairo.

Na parte da tarde, o brasileiro visita a sede da Liga Árabe, onde há a expectativa de que ele faça um discurso aos representantes desses países. Em 2003, Lula se tornou o primeiro líder latino-americano a falar na entidade.

Presidente Lula chega ao Cairo para visita oficial - Ricardo Stuckert / PR

A chegada de Lula ao Egito acontece em meio ao acirramento da tensão na Faixa de Gaza, após Israel anunciar sua intenção de ampliar as operações militares em Rafah, perto da fronteira com o Egito. O local concentra a população civil que vinha fugindo das outras áreas de conflito, além de ser a única porta para a saída do território palestino.

Também no Cairo ocorrem negociações para a implementação de um cessar-fogo em Gaza, que envolveriam a troca de reféns. Participam representantes do Hamas, de Israel, dos Estados Unidos, do Qatar e do Egito.