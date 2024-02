Manifestantes ocupam rua de Blinken em protesto por cessar-fogo em Gaza

Washington | The New York Times

Manifestantes indignados com o ataque de Israel à Faixa de Gaza têm se tornado uma presença regular do lado de fora da residência de Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Alguns acampam por dias em tendas nas calçadas. Bandeiras palestinas e placas feitas à mão expressam sua fúria contra um diplomata que se tornou o rosto da política do presidente Joe Biden em relação ao conflito.

"O sangrento Blinken mora aqui", dizia uma placa. "Cuidado: criminoso de guerra dentro", dizia outra. Carros passavam por cima das palavras "secretário do genocídio" escritas ao longo da estrada em giz. E quando a comitiva oficial de Blinken saiu de sua garagem em um dia de janeiro, os manifestantes jogaram sangue falso no veículo.

Manifestantes pedem cessar-fogo na Faixa de Gaza, em frente à casa do secretário de Estado americano, Antony Blinken - Roberto Schmidt - 27.jan.2024/AFP

Os organizadores dos protestos até deram um nome para seu esforço, "Occupy Blinken" (referência a movimentos ativistas da década passada, como o Occupy Wall Street), e disseram em comunicado que seu acampamento já chegou a abrigar mais de 100 pessoas. Na tarde de quinta-feira (1º), talvez duas dúzias eram visíveis, ao lado de muitos agentes de segurança. Eles têm "enfrentado temperaturas frias, ventos e chuva, 24 horas por dia, para implorar a Blinken" que apoie um cessar-fogo imediato em Gaza, de acordo com o comunicado.

Alguns vizinhos estão insatisfeitos com a comoção em sua rua normalmente tranquila, de acordo com um deles. Um sinal de trânsito digital importado pela polícia alerta os motoristas para reduzir a velocidade e os instrui a não buzinar, sugerindo que manifestações de apoio têm causado barulho indesejado em uma área que também abriga pelo menos dois embaixadores de países do Golfo Pérsico.

Para Blinken, certamente é uma reviravolta surpreendente. Durante grande parte dos últimos dois anos, ele foi um herói em muitos setores dos Estados Unidos e da Europa pela defesa da Ucrânia e por exigir responsabilidade por atrocidades de guerra russas. Agora ele é condenado por manifestantes furiosos que estão indignados com o fato de a administração Biden ter fornecido equipamentos militares e cobertura política para o que eles chamam de resposta israelense moralmente ultrajante, e até mesmo criminosa, aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro.

Os manifestantes também se reuniram do lado de fora das casas do conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, inclusive na manhã de Natal. Eles também têm perseguido as recentes aparições públicas de Biden, com ativistas interrompendo seus discursos em alguns casos.

Mas Blinken parece estar sofrendo o peso disso, talvez por causa de seu papel diplomático e suas frequentes aparições na televisão.

Do lado de fora do Departamento de Estado, vários postes de luz estão cobertos de cartazes com seu rosto sorridente sobre os escombros de Gaza. "Acusamos você de genocídio por financiar e ajudar no genocídio de homens, mulheres e crianças palestinos em Gaza por Israel", dizem os materiais.

Israel rejeita energicamente a acusação de que sua campanha militar contra o Hamas constitui um esforço genocida para exterminar os palestinos. O governo Biden diz que a acusação de genocídio é infundada, embora a Corte Internacional de Justiça tenha emitido recentemente uma decisão preliminar sugerindo que a acusação era "plausível".

Blinken frequentemente fala do "direito de Israel de se defender" e enfatiza repetidamente que o Hamas é responsável por desencadear a catástrofe em Gaza ao atacar Israel e matar cerca de 1.200 pessoas. Mas ele também diz publicamente que o número de civis mortos em Gaza tem sido "dilacerante" para ele e argumenta que a diplomacia dos EUA alcançou mais do que qualquer outro país para garantir a entrega de ajuda humanitária a Gaza.

Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Blinken está atento às críticas.

Blinken é apenas mais um secretário de Estado a sofrer animosidade pessoal por um conflito estrangeiro, embora ele possa estar experimentando isso de forma mais intensa do que qualquer um de seus antecessores desde Condoleezza Rice, que ocupou o cargo no segundo mandato da administração Bush. Durante uma audiência na Câmara dos Deputados em 2007, uma mulher contrária à ocupação dos EUA no Iraque se aproximou de Rice e segurou mãos cobertas de tinta vermelha a poucos centímetros de seu rosto.

Durante uma visita à Grã-Bretanha no ano anterior, Rice foi confrontada por manifestantes —"Ei, Condi, ei, quantas crianças você matou hoje?" alguns cantaram— e foi obrigada a cancelar uma parada planejada em uma mesquita. Em junho de 2004, até 1.300 pessoas marcharam até a casa do secretário de Defesa Donald Rumsfeld no bairro de Kalorama, em Washington.