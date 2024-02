São Paulo

A morte de Alexei Navalni numa cadeia nos confins do Ártico agrega elementos de dramaticidade à vida política russa, mas por ora nada sugere que criará grandes embaraços domésticos para o governo de Vladimir Putin.

Isso pode parecer contraditório quando se lembra do poder de mobilização do ativista, expresso nas manifestações de 2017 e nos protestos reprimidos após sua prisão em 2021, mas reflete a realidade de uma sociedade imersa num sistema político fossilizado em torno da figura do presidente.

Manifestantes com vela ao lado de foto de Navalni junto ao antigo consulado russo em Frankfurt (Alemanha) - AFP

Claro, as flores depositadas junto aos monumentos às vítimas da repressão soviética em homenagem a Navalni podem prenunciar atos maiores, mas eles estão fadados à repressão policial. Se antes da Guerra da Ucrânia ela já era previsível, sob leis severas contra o dissenso vira uma inexorabilidade.

Por ora, abundam atos na Europa —se algo de peso ocorrer de forma sustentada na Rússia, aí Putin terá à frente um problema muito maior do que o motim de mercenários contra a cúpula militar de 2023.

A morte de Navalni que simboliza o falecimento da mais recente noção de oposição na Rússia putinista. A ossificação política do país impede a ascensão de rivais reais dentro do sistema partidário, ainda que alguns existam e sejam tolerados desde que não coloquem as mangas de fora.

Basta ver o caso do ex-deputado Boris Nadejdin. Ele ia disputar o Kremlin contra Putin daqui a um mês sem chances, mas como um opositor legítimo. Bastou amealhar alguns apoios, com o acirramento de seu discurso contra o Kremlin, para ver sua candidatura vetada sob alegação de erros técnicos.

Navalni sabia disso. Após surgir como estrela secundária em protestos contra a volta de Putin à Presidência em 2012, o blogueiro anticorrupção teve quase 30% dos votos e chegou em segundo lugar na disputa pela prefeitura moscovita, uma façanha.

Não teve mais espaço na política organizada, até pela desconfiança de antigos aliados como o liberal Grigori Iavlinski. Restou inovar e se voltar mais ao ativismo virtual, denunciando corrupção em vídeos, culminando nas jornadas de 2017.

Achou que isso o credenciaria a desafiar Putin no pleito de 2018, ocorrido antes da Copa do Mundo. Acabou desqualificado por causa da sentença suspensa que havia recebido por um caso obscuro de corrupção regional, que ele sempre disse ser uma farsa.

Ele nunca recebeu, contudo, mais do que 5% de intenções de voto. O calvário do envenenamento e prisão na volta à Rússia o mantiveram em evidência, mas aí ele repetiu o que ocorrera a outros opositores de Putin, como o enxadrista Garry Kasparov: ganhou mais fama no exterior do que casa.

A necessidade de achar um nêmesis para Putin, o pária preferido do Ocidente, acabou por higienizar a imagem de Navalni: pouco se lerá sobre a xenofobia assumida contra imigrantes e muçulmanos, as piadas misóginas, os flertes com a extrema-direita e o depois mitigado desejo de manter a Crimeia russa.

Diferentemente de seus antecessores, contudo, Navalni enfrentou a realidade quando desembarcou em Moscou em 2021, evitando um exílio que lhe seria confortável. Seja por voluntarismo ou por convicção de que iria sair como entrou da cadeia, o que era frequente, o ativista acabou selando seu destino.

Passada a turbulência inicial, ele passou a ser mais lembrado quando um documentário sobre sua atividade ganhou Oscar do que nas residências russas. Em pesquisa de janeiro deste ano, o independente Centro Levada perguntou aos entrevistados quem era a figura política em que mais confiavam.

De forma espontânea, 51% disseram Putin. Mas Navalni, que sempre estava citado na rabeira do ranking, não teve nenhuma citação.

Isso passa pelo controle da mídia pelo Kremlin, e a maioria dos russos se informa pela TV estatal. Mas também pela dificuldade de mobilidade política no país, o que para os críticos de Putin é prova de uma ditadura.

A leitura tende a ignorar que, se Putin jogou a Rússia numa aventura incerta ao invadir a Ucrânia, o país que ele legava no começo de 2022 era muito melhor do que os escombros que herdou de Boris Ieltsin mais de duas década antes. O mesmo Levada afere 85% de aprovação do presidente.

Ao fim, Navalni foi devorado por um sistema prisional conhecido pela brutalidade desde os tempos imperiais. Independentemente da causa objetiva de sua morte, ele entra no panteão de mártires do putinismo, restando saber se isso será algo mais do que um testemunho da realidade que combatia.