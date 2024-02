Parlamento da Irlanda do Norte elege 1ª líder nacionalista ao encerrar impasse de 2 anos

Londres | AFP

Depois de dois anos de um impasse político que paralisou o governo, parlamentares da Irlanda da Norte enfim voltaram às suas cadeiras neste sábado (3).

O retorno se encerrou com a nomeação de Michelle O’Neill, vice-presidente do Sinn Féin —antigo braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA)—, para o cargo de primeira-ministra, marcando a primeira vez que o país será comandado por nacionalistas.

Michelle O'Neill na sede do governo da Irlanda do Norte, em Belfast, após ser eleita primeira-ministra - Paul Faith/AFP

"É um dia histórico", escreveu O'Neill, 47, no X. "Como primeira-ministra, estou determinada a realizar mudanças positivas e a trabalhar coletivamente para fazer nossa sociedade avançar, com respeito, cooperação e igualdade."

O desentrave se deve a um acordo fechado pelo Partido Unionista Democrático (DUP), principal força pró-Reino Unido, com o primeiro-ministro Rishi Sunak nesta semana.

O DUP havia se retirado da administração do país, uma das quatro regiões administrativas britânicas, em 2022, em protesto contra os controles alfandegários impostos a produtos ingleses após o brexit.

Para a sigla, a medida enfraquecia os laços da região com Londres e favorecia os defensores da unificação da Irlanda do Norte com a Irlanda, que ocupa a parte sul da ilha e faz parte da União Europeia —uma das principais bandeiras do Sinn Féin.

O partido havia vencido as eleições legislativas da nação pela primeira vez em 2022. Apesar do peso simbólico, a vitória não afetou o histórico Acordo de Belfast —também conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa— que, assinado em 1998 para pôr fim aos confrontos na região, determina que o país é parte do Reino Unido e não deixará de sê-lo sem o consentimento da maioria da população.

O bloqueio do DUP impediu, contudo, que Sinn Féin assumisse a gestão. Criado para garantir um equilíbrio entre unionistas e os nacionalistas, o Stormont, como é conhecido o Parlamento em Belfast, exige que as duas forças compartilhem o poder na Assembleia e no Executivo.

O tratado fechado entre o DUP e o governo britânico deve tornar as exigências para as mercadorias do Reino Unido que entram na Irlanda do Norte mais flexíveis. A solução será apresentada na próxima reunião do comitê conjunto entre Reino Unido e União Europeia (UE).