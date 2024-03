Migrante venezuelano com bebê nos braços é agredido por policiais em abrigo de NY

Nova York | The New York Times

Autoridades da cidade de Nova York estão investigando um confronto em um abrigo para migrantes administrado pela cidade no bairro de Queens, no qual policiais agrediram e usaram uma arma de choque contra um imigrante venezuelano enquanto ele segurava seu filho de 1 ano.

Vídeo obtido pelo jornal The New York Times mostra dois policiais, que foram chamados ao abrigo devido a uma briga na noite de sexta-feira (8), tentando conter Yanny Cordero, 47, enquanto ele aparece encostado em uma porta de elevador fechada e segurando firmemente seu filho nos braços.

Um dos policiais saca uma arma de choque e aparentemente atinge Cordero antes de desferir um soco em sua cabeça, mostra o vídeo.

Os policiais continuam a conter Cordero depois de separá-lo de seu filho, pressionando sua cabeça contra uma mesa enquanto tentam derrubá-lo no chão. Um terceiro policial se envolve e dá dois socos no rosto do homem antes de os policiais o dominarem e o prenderem.

A polícia disse que estava respondendo a um chamado sobre um conflito envolvendo um homem embriagado que estava ameaçando os funcionários. Eles disseram que os policiais no local deram a Cordero vários avisos e ordens para entregar a criança a outra pessoa.

Migrante deixa hotel Row, em Nova York, local que tem funciona como abrigo para solicitantes de refúgio na cidade - Juan Arredondo - 9.jan.2024/The New York Times

Cordero disse que não estava bebendo naquela noite. Ele afirmou que a disputa começou quando ele voltou ao abrigo com o jantar para sua família. Um funcionário do abrigo o agrediu no rosto perto dos elevadores enquanto ele lutava para se comunicar em inglês, disse ele.

Cordero foi acusado de resistir à prisão, conduta desordeira e comportamento violento, obstrução da administração governamental e de agir de forma prejudicial a uma criança menor de 17 anos. A polícia também prendeu e acusou sua esposa, Andrea Parra, 23, que aparece no vídeo se colocando entre seu marido e os policiais.

O casal afirma que, quando foram presos, seu filho de 1 ano, Yusneide, e seus outros dois filhos, de 3 e 5 anos, foram levados por funcionários da agência da cidade para crianças.

Cordero e Parra foram liberados na noite de sábado (9), quase 24 horas após o incidente, e foram reunidos a seus filhos na noite de segunda-feira (11). A família foi transferida para um abrigo no Brooklyn.

O Departamento de Polícia de Nova York não respondeu a perguntas sobre se acredita que os policiais agiram corretamente e não forneceu imagens de suas câmeras corporais.