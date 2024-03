Netanyahu diz que pressão internacional não vai impedir Israel de invadir Rafah

Jerusalém, Territórios palestinos e Cairo | AFP e Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo (17) que a pressão internacional não impedirá Israel de lançar uma ofensiva contra Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza onde mais de 1,5 milhão de palestinos se refugiam da guerra, segundo a ONU.

"Nenhuma pressão internacional nos impedirá de alcançar todos os objetivos da guerra", declarou, segundo um comunicado de seu gabinete. "Vamos agir em Rafah. Levará algumas semanas, mas acontecerá", acrescentou, durante uma reunião de seu governo.

Crianças seguram panelas vazias em uma fila para receber alimento em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - Said Khatib - 16.mar.2024/AFP

A expectativa da invasão tem provocado reações até em seus aliados mais próximos. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em entrevista à emissora MSNBC que a abordagem do premiê israelense em relação à guerra "mais prejudicava do que ajudava" e que Rafah representava "uma linha vermelha".

A situação na cidade é uma das mais delicadas do conflito. Mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza se espremem nessa região na fronteira com o Egito que, antes da guerra, era lar de cerca de 280 mil palestinos. Atualmente, esse é o único grande centro urbano de Gaza em que Tel Aviv ainda não adentrou com tropas, embora seja alvo frequente de bombardeios.

"Há 600 mil crianças em Rafah aterrorizadas com o que vem a seguir", afirmou o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no último dia 9. "Desde o deslocamento e a ameaça de bombardeios até a fome e a doença, muitos estão sofrendo o inimaginável, e agora estão presos em um espaço superlotado enquanto a morte se aproxima."

Neste sábado, o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, pediu que Israel não ataque a cidade. "O 1,2 milhão de pessoas que está em Rafah não tem um lugar seguro para ir", afirmou. "Em nome da humanidade, pedimos a Israel que não invada e, em vez disso, trabalhe pela paz."

O conflito começou no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou o sul de Israel, matou 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrou cerca de 250 pessoas, das quais cerca de cem foram libertadas durante um cessar-fogo de uma semana em novembro.

O revide de Tel Aviv, que organizações internacionais consideram desproporcional, inutilizou hospitais em quase todo o território palestino e limitou a chegada de ajuda humanitária, deixando a população à beira da fome.

Para Bibi, como o premiê israelense é chamado, a preocupação com a população civil de Rafah indica que a comunidade internacional se esqueceu dos ataques terroristas do Hamas.

"Aos nossos amigos na comunidade internacional, eu digo: sua memória é tão curta? Vocês esqueceram dos ataques de 7 de outubro tão rapidamente assim, o pior massacre cometido contra judeus desde o Holocausto?", afirmou Netanyahu neste domingo, no início da reunião de seu gabinete. "Vocês já estão prontos para negar a Israel o direito de se defender contra os monstros do Hamas?"

O premiê também afirmou que retiraria civis de zonas de combate, embora as estratégias de Israel para poupar a população palestina tenham sido ineficazes até agora.

Planos anteriores de retirada de civis anunciados por Israel nas porções norte e central de Gaza incluíam a distribuição de panfletos de aviões que indicavam caminhos supostamente seguros para a fuga. Mesmo nestas vias assinaladas por Tel Aviv, porém, houve relatos de ataques aéreos que mataram deslocados.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, a guerra já matou até agora 31.645 pessoas e feriu outras 73.676 no território palestino.

O registro subiu pela última vez após bombardeios matarem 61 palestinos na madrugada deste domingo. Entre as vítimas estão 12 membros de uma mesma família, a Thabet, em Deir Al-Balah, no centro do território. Os bombardeios atingiram também a Cidade de Gaza, no norte, e Khan Yunis e Rafah, no sul, segundo testemunhas.

As esperanças por uma pausa nos combates estão na nova proposta de cessar-fogo apresentada pelo Hamas. O grupo terrorista exigia inicialmente uma trégua definitiva e a liberdade de 100 prisioneiros palestinos a cada refém devolvido. Agora, porém, a facção propõe um cessar-fogo de seis semanas e a libertação de 42 reféns israelenses em troca da libertação de 20 a 50 palestinos por refém.

O Hamas também exige a "retirada do exército de todas as cidades e áreas povoadas", o "retorno sem restrições dos deslocados" pela guerra e a entrada diária de pelo menos 500 caminhões de ajuda humanitária em Gaza, indicou um de seus líderes. Neste sábado, um navio da ONG espanhola Open Arms descarregou 200 toneladas de alimentos que foram transportados da ilha de Chipre.

À agência de notícias Reuters, uma fonte familiarizada com as negociações de trégua que acontecem no Qatar disse que o chefe da agência de inteligência de Israel se juntaria à delegação em Doha neste domingo (17).

Os esforços para acordos enfrentam resistência interna em Israel. O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, por exemplo, se opõe ao envio do grupo ao Qatar. "Netanyahu deve ordenar ao (....) Exército a entrada imediata em Rafah e intensificar a pressão militar até que o Hamas seja destruído", afirmou o político de extrema direita.