Teorias da conspiração afirmam que acidentes da Boeing são intencionais

Grupos de extrema direita têm disseminado afirmações falsas e teorias da conspiração sobre os incidentes recentes envolvendo aviões da Boeing. Os conspiracionistas afirmam que tudo faz parte de um plano para exterminar a civilização do Ocidente.

Nos últimos meses, as aeronaves da empresa americana enfrentaram uma série de problemas técnicos, incluindo um Boeing 737 MAX 9 que perdeu a tampa da porta em pleno voo. Embora ninguém tenha ficado gravemente ferido, as autoridades disseram que o evento não se tornou uma tragédia por pura sorte.

Boeing 737-8 no Renton Municipal Airport, perto da fábrica da Boeing, em Washington - Jason Redmond - 25.jan.2024/AFP

Já no começo da semana passada, um problema técnico em um voo da Latam que partiu de Sydney, na Austrália, deixou 13 feridos. O acidente aconteceu porque o avião parou no ar e entrou em queda livre. Alguns dos passageiros voaram de seus assentos —e a possível explicação é que um comissário de bordo teria esparrado em um botão que, por sua vez, empurrou o piloto sobre os controles da aeronave, fazendo com que ela se posicionasse com a dianteira em direção ao solo.

Figuras de extrema direita já usavam as falhas técnicas como munição para atacar os esforços da Boeing em prol da diversidade. Para eles, a contratação de grupos marginalizados, como mulheres, pessoas negras e pessoas da comunidade LGBTQIA+ compromete a segurança das aeronaves porque eles não seriam qualificados para desempenhar suas funções. Essa afirmação se baseia em estereótipos sexistas, racistas e LGBTfóbicos, sem embasamento científico.

Agora, porém, essas figuras afirmam que os acidentes estão acontecendo intencionalmente como parte de uma conspiração global para derrubar a civilização ocidental e promover o comunismo.

A campanha de desinformação ganhou força em janeiro deste ano, depois que uma parte de um avião da Alaska Airlines, construído pela Boeing, soltou-se durante um voo.

De acordo com o site Wired, um dos principais disseminadores dessas teorias é James Lindsay, um extremista conhecido por seus comentários homofóbicos e anticomunistas.

"A Boeing pode estar cometendo suicídio de forma deliberada como organização", disse ele, em entrevista a um podcast. Lindsay afirmou ainda que o suposto plano seria substituir o Boeing 737 por um novo modelo idêntico, fabricado pela China, adicionando à teia de conspirações um suposto interesse do Partido Comunista Chinês nesse tipo de transação.

"Então talvez acabem com a Boeing e permitam que a fabricação americana de aeronaves de alta qualidade caia", afirmou ele. "Talvez seja um grande negócio internacional sujo que está realmente acontecendo."

Sem apresentar provas, o conspiracionista disse que executivos da Boeing estavam permitindo que os acidentes acontecessem para aumentar seus próprios bônus, concedidos por implementar políticas de ESG, sigla em inglês para o conjunto de de boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança.

O ex-presidente americano Donald Trump também tem estimulado as teorias da conspiração. Durante um episódio de seu podcast, ele afirmou que o suposto declínio da Boeing em razão do aumento da diversidade era símbolo de um colapso mais amplo da civilização ocidental.

"Essa é a decadência americana", disse Trump. "Está acontecendo em todo o nosso país por causa de políticas ridículas, essa estupidez de diversidade. Isso é o que está acontecendo com a América de uma forma ampla."

A Boeing disse que está cooperando com a investigação do Departamento de Justiça para apurar as circunstâncias do acidente com o Boeing 737 MAX 9. Além disso, afirma que os relatórios de diversidade referentes aos anos de 2020 e 2022 mostram que a empresa não atingiu as metas para a contratação de mulheres e de pessoas negras.

Impulsionadas por figuras públicas como Trump, as informações falsas tomam as redes sociais. "É difícil acreditar que os politicamente corretos tenham destruído a Boeing de forma tão completa", diz um internauta. "Anotem minhas palavras: é apenas uma questão de tempo até que as medidas politicamente corretas da Boeing causem a morte de centenas de pessoas", escreveu outra pessoa.