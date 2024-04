Biden pede que Congresso aprove uso de verba federal para reconstrução de ponte que caiu em Baltimore

Washington | Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou nesta sexta-feira (5) a cidade de Baltimore, onde seis pessoas morreram no colapso de uma ponte que desabou depois de ser atingida por um navio de carga no mês passado.

No local, o democrata pediu ao Congresso que aprove o financiamento para a reconstrução da ponte o mais rápido possível e afirmou que seu governo está determinado a garantir que as partes responsáveis pelo desabamento paguem para reparar os danos. "Estou aqui para dizer que sua nação está protegendo vocês e estou falando sério", disse Biden.

O presidente dos EUA, Joe Biden, visita local de desabamento da ponte em Baltimore - Anna Moneymaker - 5.abr.24/Getty Images via AFP

Apesar da cobrança pública ao Legislativo, existem sinais de atrito entre alguns legisladores dos EUA sobre o uso de verba federal para financiar a reconstrução da ponte, que, segundo levantamento do governo, pode custar pelo menos US$ 2 bilhões (R$ 10,1 bilhões).

O Escritório de Gerenciamento e Orçamento (OMB, na sigla em inglês) da Casa Branca, solicitou ao Congresso autorização para que o governo federal cubra os gastos da obra.

Essa solicitação, no entanto, deve ser aprovada não apenas pelo Senado, controlado pelos democratas, mas também pela Câmara dos Deputados, onde parte dos republicanos, que têm uma maioria estreita, já se manifestaram contra o uso de verbas federais para a reconstrução da ponte de Baltimore.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Depois de sobrevoar o local do desastre, o presidente ressaltou que as partes responsáveis pelo colapso da ponte ajudarão a pagar para reparar os danos e "serão responsabilizadas na medida máxima permitida pela lei". Biden, em seguida, encontrou-se com as famílias dos seis mortos do acidente.

As seis vítimas do desabamento da ponte Francis Scott Key eram todos imigrantes do México e de países da América Central. O grupo estava consertando buracos na superfície da estrada da ponte quando ela caiu. Quatro dos seis corpos ainda não foram encontrados, mas presume-se que todos estejam mortos.

"Para todos aqueles que podem ouvir a minha voz, as famílias das vítimas estão pedindo por privacidade e nós precisamos honrar este pedido", afirmou o governador de Maryland, o democrata Wes Moore, em uma entrevista coletiva na segunda-feira (1º).

Desde a queda da ponte em Baltimore, as autoridades estaduais e federais alertam sobre as possíveis dificuldades econômicas que o fechamento do porto pode causar na economia regional, já que milhares de trabalhadores portuários estão parados.

O porto de Baltimore está em primeiro lugar nos Estados Unidos em termos de volume de movimentação de automóveis e caminhões leves e máquinas agrícolas e de construção, segundo o estado de Maryland. A maior parte desse tráfego foi suspensa desde o acidente, embora algumas operações de terminais fora da área afetada tenham sido retomadas.

Segundo o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, um canal de navegação no porto de Baltimore que permaneceu bloqueado desde o desabamento da ponte e será parcialmente reaberto até o final de abril, com previsão de restabelecimento do tráfego total no final de maio

O governador estadual, que acompanhou o presidente em sua passagem pela região, afirmou que a limpeza e a reconstrução da ponte são fundamentais para o comércio em todo o país.

"Isso não está afetando apenas os moradores de Maryland. Isso está afetando o fazendeiro de Kentucky. Está afetando o vendedor de automóveis em Ohio. Está afetando o dono do restaurante no Tennessee. Está afetando todo o país e nosso crescimento econômico", disse Moore à emissora americana MSNBC.