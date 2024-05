Biden busca reconquistar eleitores negros em nova fase da campanha eleitoral

São Paulo

O presidente dos EUA, Joe Biden, lançou nesta sexta-feira (17) uma iniciativa voltada ao eleitorado negro em uma tentativa de recuperar o apoio dessa parcela da população, fundamental para sua vitória contra Donald Trump em 2020 —mas que agora dá sinais de desconfiança no pleito deste ano.

Biden visitou o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americanas na capital, Washington, e fez um discurso dizendo que "a história negra é a história americana". Ele e a vice, Kamala Harris, ainda devem se encontrar com um grupo de universitários de instituições tradicionalmente negras, como a Universidade Howard, e participar de outros eventos de campanha no fim de semana.

O presidente dos EUA, Joe Biden, discursa no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americanas em Washington, capital do país - Andrew Caballero-Reynolds - 17.mai.24/AFP

Além disso, na última quinta (16), Biden se reuniu com um grupo cujos familiares estiveram envolvidos na decisão da Suprema Corte que acabou com a segregação racial em escolas de todo o país 70 anos atrás, em 17 de maio de 1954. Houve à época grande resistência à decisão, conhecida como Brown vs. Board of Education, principalmente no sul do país, e alguns estudantes negros tiveram que ser escoltados pela polícia até as salas de aula.

A série de eventos voltados ao eleitor negro termina no domingo (19), quando Biden fará um discurso na cerimônia de formatura da universidade Morehouse College, onde se formou o ícone dos direitos civis americano Martin Luther King Jr.

Entretanto, alguns docentes e estudantes da instituição pediram que o convite a Biden fosse retirado devido ao apoio do presidente a Israel na sua guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Desde 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram mortas pelo grupo terrorista, ataques israelenses já mataram mais de 35 mil palestinos em Gaza, e Tel Aviv se prepara para invadir Rafah, cidade lotada de deslocados que vive uma crise humanitária.

A iniciativa de Biden voltada a eleitores negros é motivada por uma preocupação crescente entre estrategistas do Partido Democrata de que setores que sempre apoiaram a sigla, como a população negra, latina e jovem, estão desconfiados e desapontados com o governo Biden.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que eleitores democratas estão fortemente divididos a respeito da forma como Biden vem lidando com a guerra no Oriente Médio. Outro levantamento, realizado pelo The New York Times e pelo Siena College, aponta que Trump tem o apoio de 20% dos eleitores negros, muito acima dos 12% que ele obteve em 2020.

Trump também tem feito acenos a esse eleitorado. Em fevereiro, o ex-presidente participou de um evento de campanha na Federação Conservadora Negra, um grupo associado ao Partido Republicano, e disse que o fato de que eç responde a acusações criminais faz com que ele ganhe apoio de eleitores negros.

"Acho que é por isso que os negros estão do meu lado agora. Porque eles veem que o que está acontecendo comigo acontece com eles", disse, em referência à discriminação histórica sofrida por pessoas negras no Judiciário americano.

O ex-presidente tem um histórico de falas e campanhas políticas consideradas racistas, como quando espalhou a teoria da conspiração de que o então presidente Barack Obama era nascido no Quênia, não no Havaí. Em 2017, quando já ocupava a Casa Branca, Trump reagiu aos confrontos entre supremacistas brancos e manifestantes antirracistas em Charlottesville, na Virgínia, dizendo que havia "gente boa em ambos os lados".

Na última quarta-feira (15), Biden deu uma entrevista em um programa de rádio em Atlanta, na Geórgia, cidade majoritariamente negra no sul do país. O presidente atacou Trump, dizendo que o republicano "prejudicou pessoas negras sempre que pode".

"O desemprego entre negros aumentou, taxas de pessoas sem seguro aumentaram durante o governo dele. O projeto dele sobre impostos aumentou a discriminação, com famílias negras tendo que pagar duas vezes mais do que famílias brancas. Também foi um desastre na resposta à pandemia, resultando em pessoas negras mortas e empresas negras falidas", disse Biden no programa.

A campanha democrata tem tentado frisar ações concretas de Biden que teriam favorecido a população negra, como o aumento do acesso a planos de saúde e taxas recordes de emprego.

Pesquisas eleitorais mostram que Trump está na frente de Biden em estados-chave com populações negras expressivas, como Geórgia, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Assim, o voto negro deve ser, mais uma vez, crucial para uma eventual vitória do democrata nas eleições em novembro deste ano.