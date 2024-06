Cuba faz festa para chegada de frota de ataque da Rússia

São Paulo

Sob a saudação de 21 tiros de canhão, uma flotilha russa chegou ao porto de Havana nesta quarta (12) como uma demonstração de força militar de Vladimir Putin a cerca de 150 km da costa dos Estados Unidos, com quem o russo trava uma amarga disputa no contexto da Guerra da Ucrânia.

A festa cubana fez lembrar os tempos da cooperação entre União Soviética e o regime da ilha, que abraçou o comunismo após a revolução de 1959, e de forma mais imprecisa a grande crise dos mísseis de 1962, quando quase houve uma guerra depois que Moscou instalou armas nucleares no aliado.

A fragata Almirante Gorchkov chega ao porto de Havana, em Cuba, sob o olhar de moradores - Adalberto Roque/AFP

Os tempos são outros, mas as similaridades, sombrias. Entraram no porto inicialmente as embarcações de apoio da flotilha, o navio-tanque Acadêmico Pachin e o rebocador Nikolai Tchiker, sob os olhos de pescadores e moradores que encararam a chuva leve que atingia a capital.

Depois vieram as estrela, a fragata Almirante Gorchkov e o submarino de ataque com propulsão nuclear Kazan, dois dos mais modernos navios russos, ambos capazes de lançar mísseis de vários tipos —inclusive os hipersônicos Tsirkon, embora apenas o primeiro os opere de forma comprovada.

O submarino de ataque de propulsão nuclear Kazan chega a Havana - Adalberto Roque/AFP

Na véspera, o Ministério da Defesa da Rússia havia divulgado que o grupo havia praticado disparos de longa distância com mísseis antinavio no Atlântico, atingindo alvos a 600 km.

Os EUA minimizaram a demonstração de Putin, lembrando que as visitas de embarcações russas são praticamente anuais a partir de 2013, com o país já recuperado do baque de suas capacidades militares no pós-Guerra Fria.

Não há armas nucleares nas embarcações, segundo o governo cubano apressou-se em dizer. Ainda assim, o recado dado por Putin é claro.

Na semana retrasada, os EUA uniram-se a outros aliados ocidentais e autorizaram o uso restrito de suas armas doadas à Ucrânia contra alvos no território russo. Na terça (11), o governo de Joe Biden informou que irá fornecer mais um sistema de defesa antiaérea Patriot a Kiev, o terceiro do tipo que o país irá receber —ao menos um foi destruído.

Após semanas de ameaças nucleares, Putin acabou dizendo que sua resposta poderia ser com o fornecimento de armas avançadas para inimigos do Ocidente.

A narrativa condiz com a chegada dos navios russos a Havana, mas é mais uma encenação: não há nenhum relato de que eles carreguem armamentos a serem entregues para Cuba, que de resto não tem pretensão ou condição de atacar os EUA.

A flotilha deixou seu porto perto de Murmansk, no Ártico russo, no dia 17 passado, o que permite a Moscou dizer que a viagem nada teve a ver com a ameaça feita por Putin na semana passada, durante entrevista em São Petersburgo.

Seja como for, o que importa é o simbolismo, com os russos dizendo aos americanos que são capazes de operar a longa distância, no quintal estratégico de Washington. Em maio, em sua quarta visita a Moscou, o ditador cubano, Miguel Díaz-Canel, disse que Putin sempre poderá contar com o apoio da ilha.

Os navios deverão participar de exercícios em torno de Cuba até a segunda (17). Depois, poderão ir à Venezuela do ditador Nicolás Maduro, outro rival regional dos EUA, mas não há confirmação disso.