Holanda abre votação do Parlamento Europeu confrontada com ascensão da extrema direita

AFP

A Holanda começou nesta quinta-feira (6) a série de eleições para renovar o Parlamento Europeu e as autoridades da União Europeia (UE) confrontada com o crescimento da extrema-direita em vários dos 27 países do bloco.

A complexa maratona de eleições terminará no domingo, dia em que votam a maioria dos 27 países.

No total, 370 milhões de pessoas são convocadas às urnas. Os resultados, por nação, definirão os 720 assentos do novo Parlamento Europeu.

Plenário da sede de Bruxelas do Parlamento Europeu - Folhapress

Os legisladores nomearão, então, os líderes das outras duas principais instituições da UE: a Comissão Europeia (braço executivo do bloco) e o Conselho Europeu (que representa os países).

A atual presidente da Comissão, a alemã Ursula von der Leyen, é candidata a um novo mandato de cinco anos, com o apoio da bancada do PPE (Partido Popular Europeu), composta por partidos de direita.

As sondagens projetam um crescimento acentuado dos partidos de extrema-direita, uma perspectiva que lança um manto de incerteza sobre o equilíbrio político dos próximos cinco anos.

A extrema-direita já tem uma forte representação no Parlamento Europeu, embora esteja dividida pela sua posição em relação à própria UE.

Segundo pesquisas, essa tendência poderá conquistar até um quarto das vagas em disputa. Essa percentagem é insuficiente para formar uma maioria, mas tornaria o país num interlocutor inevitável para chegar a acordos substantivos.

De acordo com as sondagens, o PPE continuará a ter a principal bancada no Parlamento, seguido pelo bloco Socialistas e Democratas.

A bancada centrista Renovar a Europa e os Verdes surgem como os mais afetados pelo fortalecimento da extrema-direita.

Se as sondagens forem confirmadas, isso poderá ameaçar o equilíbrio tripartido –entre o PPE, o S&D e o Renew –Europe que nos últimos cinco anos permitiu importantes acordos fundamentais.

Von der Leyen já abriu a porta a alianças específicas com os sectores de extrema-direita mais inclinados para a UE, mas este cenário dificultaria qualquer entendimento com os sociais-democratas, centristas ou verdes.

Na Holanda, o PVV (Partido da Liberdade), de Geert Wilders, que obteve uma vitória surpreendente nas eleições legislativas de novembro, também deverá continuar a ser a principal força do país nas eleições europeias.

As sondagens também anunciam uma vitória de Marine Le Pen na França, da chefe do governo italiano Giorgia Meloni e do partido de extrema-direita Fidesz, do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban.

A extrema-direita também registra avanços na Alemanha e na Polônia.

Na Espanha, o bloco de partidos que denuncia o crescimento da extrema-direita aparece dividido.

O interesse fundamental dos eleitores está sobretudo ligado às realidades de cada país, mas o denominador comum é a preocupação com a inflação e o custo de vida, a insegurança e a imigração.

Estudos sugerem que a guerra na Ucrânia também ocupa um lugar de destaque entre as preocupações dos europeus.

Mais de três quartos do eleitorado apoiam uma política comum de defesa e segurança e, segundo estudos da Comissão Europeia, a maioria aprova o envio de equipamento militar para a Ucrânia e sanções contra a Rússia.