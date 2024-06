General acusado de liderar golpe fracassado na Bolívia é transferido para prisão de segurança máxima

AFP

O general Juan José Zúñiga, acusado de liderar o golpe fracassado contra o presidente da Bolívia, Luis Arce, foi transferido neste sábado (29) a um presídio de segurança máxima por ordem de um juiz que impôs seis meses de prisão preventiva ao militar.

Zúñiga chegou à prisão de Chonchocoro, nos arredores de El Alto, município vizinho de La Paz, fortemente escoltado, assim como outros dois militares de alto escalão também acusados de liderar o golpe —o vice-almirante Juan Arnez, ex-chefe da Marinha, e Alejandro Irahola, ex-chefe da brigada mecanizada do Exército.

Ex-chefe do Exército da Bolívia, o general Juan José Zúñiga, fala com jornalistas durante transferência para a prisão de segurança máxima de San Pedro de Chonchocoro, no arredores de El Alto - Aizar Raldes/AFP

A Justiça ordenou sua reclusão nessa cadeia enquanto avançam as investigações sobre a insurgência. Os três militares enfrentam acusações de terrorismo e rebelião armada, pelas quais podem receber uma sentença de até 20 anos de prisão, de acordo com o Ministério Público. Outros 18 militares ativos e aposentados, além de civis, foram detidos.

Também neste sábado, o governo afirmou ter encontrado evidências de um plano militar para mobilizar forças do departamento de Tarija, no sul do país, para La Paz durante a tentativa de golpe. "Encontramos um radiograma com o qual foi instruído que o avião (...) no ministério do Governo fosse transferido para o departamento de Tarija para trazer grupos de ataque", disse à imprensa o ministro de Governo, Eduardo Del Castillo.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O general Zúñiga tem sido apontado desde o início como o principal responsável pela conspiração contra o presidente, que assumiu o cargo em 2020 para um mandato de cinco anos. O ex-comandante do Exército já estava preso desde quarta-feira (26), quando militares tomaram a praça Murillo, na capital, avançaram contra a porta do palácio presidencial com um blindado do Exército e entraram no prédio.

Após sitiarem a sede do governo por várias horas, os soldados se retiraram após confrontarem Arce, e a polícia retomou o controle da praça. Durante a rebelião militar, 14 civis ficaram feridos por balas de borracha disparadas por soldados, segundo o governo.

No mesmo dia, Zúñiga disse, sem apresentar evidências, que o presidente teria arquitetado um autogolpe para aumentar sua popularidade, o que foi negado pelo governo. O general havia sido removido do cargo na terça (25) após fazer uma série de ameaças contra o ex-presidente Evo Morales, que tem planos de concorrer novamente nas eleições presidenciais de 2025 contra Arce, seu afilhado político e atual rival.