Ultradireita supera partido de Sunak pela 1ª vez em pesquisa no Reino Unido

Londres | AFP

O Partido Conservador britânico, sigla do atual primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, apareceu pela primeira vez atrás da legenda de ultradireita Reform UK em uma pesquisa de intenção de voto. As eleições legislativas estão marcadas para 4 de julho.

O levantamento, publicado nesta quinta-feira (13) pelo jornal The Times e realizado pelo instituto YouGov, entrevistou 2.211 pessoas e aponta o Partido Trabalhista com ampla vantagem na liderança —a legenda da oposição aparece com 37% das intenções de voto.

O premiê britânico e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, durante discurso em Silverstone, na Inglaterra - Benjamin Cremel - 11.jun.24/via Reuters

A pesquisa mostra crescimento de dois pontos percentuais do Reform UK, que, com 19% das intenções de voto, supera pela primeira vez os conservadores (18%). "Agora somos a oposição aos trabalhistas", afirmou o líder da legenda, Nigel Farage, no início de um debate na emissora ITV.

O YouGov aponta que o avanço do Reform UK está dentro da margem de erro. Assim, o instituto pondera que é preciso mais tempo para confirmar se o partido pode "manter ou melhorar sua posição em relação aos conservadores".

O instituto destaca, porém, que o fato de o partido de Farage estar lutando "cabeça a cabeça" com o partido governista representa "uma mudança sísmica na paisagem eleitoral".

No poder há 14 anos, os conservadores estão desgastados. Recentemente, o ministro da Defesa, Grant Shapps, admitiu que os trabalhistas poderiam conseguir uma supermaioria no Parlamento britânico.

O atual premiê anunciou no último dia 22 que as próximas eleições legislativas do país serão realizadas em 4 de julho. A data é anterior ao prazo final para a convocação do pleito, janeiro de 2025, bem como à época em que se esperava que ele ocorresse, entre setembro e novembro.

Especialistas afirmam que, com a decisão, Sunak busca capitalizar uma série de indicadores econômicos positivos antes que a situação se reverta. A inflação está em 2,3% anuais, valor um pouco acima da meta de 2% estabelecida pelo Banco da Inglaterra, o banco central britânico, e muito menor do que os 11,1% de quando o líder ascendeu ao poder, em outubro de 2022.

A mensagem de Sunak seria que a economia britânica está na trilha certa e que só seu partido é capaz de manter o Reino Unido nela. Mas os conservadores ainda lidam com a ameaça que a candidatura de Nigel Farage, 60, representa.

Principal líder da campanha que resultou na saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, Farage anunciou no começo do mês que vai concorrer a uma vaga no Parlamento nas eleições gerais. O político tem defendido temas caros ao eleitorado de direita, como pautas anti-imigração.