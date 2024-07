Balões com lixo enviados pela Coreia do Norte caem em complexo presidencial em Seul

Seul | AFP

A Coreia do Norte voltou a enviar balões carregados de lixo para o Sul, que desta vez caíram no complexo presidencial de Seul, disseram nesta quarta-feira (24) autoridades de segurança, que mobilizaram equipes especiais para recolher os restos.

Esta é a décima vez este ano que Pyongyang lança infláveis com resíduos para a Coreia do Sul, aparentemente em resposta à propaganda emitida por Seul contra o regime de Kim Jong-un. Mas, pela primeira vez, os objetos chegaram ao escritório da Presidência sul-coreana, em tese protegido por uma zona de exclusão aérea.

Autoridades sul-coreanas limpam conteúdo de balão com lixo, segundo o país, enviado pela Coreia do Norte depois que ele pousou em uma rua de Seul - Yonhap - 24.jul.24/AFP

"As equipes de resposta a ataques químicos, biológicos e radiológicos recolheram com segurança os balões de resíduos", disse o serviço de segurança presidencial à AFP. "Após uma investigação, os resultados confirmaram que não havia perigo ou infecção no objeto."

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul havia informado anteriormente sobre um novo envio de balões do Norte, e as autoridades de Seul emitiram um alerta. "Se encontrarem algum balão caído, não o toquem e avisem a unidade militar ou delegacia mais próxima."

Em resposta aos milhares de balões enviados por Pyongyang desde maio, a Coreia do Sul retomou, "em pleno funcionamento", as transmissões de propaganda por meio de alto-falantes colocados na fronteira e direcionados para o Norte.

Essa prática, que remonta à Guerra da Coreia (1950-1953), tem causado reação do regime em Pyongyang, que anteriormente havia ameaçado lançar ataques aéreos contra os alto-falantes.

O Sul advertiu que ampliará o alcance de suas transmissões se o Norte persistir em lançar balões com lixo, os quais classifica como "ações de baixo nível".

Os infláveis norte-coreanos já interromperam mais de cem voos no Sul, disse recentemente um legislador da Coreia do Sul.