New York Times deixará de manifestar apoio a candidatos em eleições locais

Nova York | The New York Times

O conselho editorial do jornal The New York Times não fará mais endossos nas eleições de Nova York, incluindo nas corridas para governador e prefeito da cidade, disse a editora de Opinião do jornal.

A mudança será imediata: o Times não planeja tomar uma posição nas corridas para o Senado, Congresso ou legislatura estadual de Nova York neste ano, ou nas eleições da cidade no próximo ano, quando o atual prefeito, Eric Adams, estiver buscando um segundo mandato contra um crescente número de desafiantes.

Edifício do The New York Times, em Midtown, Nova York - Spencer Platt - 7.fev.24/Getty Images via AFP

Kathleen Kingsbury, editora de Opinião do Times, disse em um comunicado que a publicação permanece uma instituição jornalística "enraizada na cidade de Nova York". Ela não deu um motivo para a mudança, mas disse que "Opinião continuará a oferecer perspectivas sobre as disputas, candidatos e questões em jogo".

O conselho editorial do Times, parte da seção de Opinião que produz as recomendações, opera separadamente da redação do jornal. O conselho continuará a fazer endossos em eleições presidenciais, como tem feito desde 1860.

Um número crescente de veículos de notícias está se afastando de recomendações políticas. Em 2022, o segundo maior operador de jornais dos Estados Unidos, Alden Global Capital, anunciou que seus 200 jornais não endossariam mais candidatos nas corridas para presidente, Senado e governador, dizendo que os leitores "muitas vezes ficavam confusos" sobre a distinção entre notícias e opinião. Os novos proprietários do The Baltimore Sun disseram em janeiro que também deixariam de fazer suas sugestões.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Nos últimos anos, o Times também reduziu o número de editoriais que publica. Em uma nota de fevereiro de 2020 aos leitores, a editora de Opinião disse que, em vez de publicar várias vezes ao dia, o conselho editorial reservaria sua opinião "para assuntos de grande importância".

Ainda assim, a decisão do jornal de encerrar os endossos locais provavelmente causará impacto no mundo implacável da política de Nova York, onde a visão do conselho editorial tem sido observada de perto por gerações de candidatos e eleitores.

O grupo fez um endosso editorial em cada eleição para prefeitura da cidade de Nova York desde 1897, apoiando democratas e republicanos. Campanhas para prefeito, governador e outros cargos locais desenvolveram estratégias elaboradas exatamente para conquistar o conselho.

Kamala x Trump De Washington, a correspondente da Folha informa o que importa sobre a eleição dos EUA Carregando...

Essas recomendações têm remodelado as disputas locais, inclusive recentemente. Após conquistar o apoio do Times nas primárias democratas de 2021 para prefeitura, Kathryn Garcia, uma comissária de saneamento relativamente pouco conhecida, relatou um aumento nas doações e na atenção da mídia que a ajudou a alcançar o segundo lugar.

"A importância para a cidade não era apenas ajudar a designar um vencedor", disse Stu Loeser, um assessor veterano de candidatos democratas para prefeito, governador e Senado dos EUA. "Era importante porque ajudava a manter os candidatos honestos, impedindo-os de fazer ataques baratos e dizer o que é popular em vez do que é difícil."