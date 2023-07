New York Times anuncia fim da editoria de esportes

The New York Times

O jornal The New York Times disse na segunda-feira (10) que vai dissolver sua editoria de esportes e contar com a cobertura de times e jogos de seu site The Athletic, tanto na versão online quanto na impressa.

Joe Kahn, editor-executivo do Times, e Monica Drake, vice-editora-administrativa, anunciaram a mudança na redação como "uma evolução em nossa cobertura de esportes".

"Planejamos nos concentrar ainda mais diretamente em notícias importantes e de alto impacto e no jornalismo empresarial sobre como os esportes se relacionam com dinheiro, poder, cultura, política e sociedade em geral", escreveram os editores num e-mail para a redação do Times na manhã de segunda. "Ao mesmo tempo, reduziremos a cobertura de jogos, jogadores, times e ligas na redação."

Fachada da sede do New York Times, em Nova York - Shannon Stapleton/Reuters

O fechamento da editoria de esportes, que tem mais de 35 jornalistas e editores, é uma grande mudança para o Times. A cobertura de jogos, atletas e proprietários de times, e em particular sua coluna "Sports of the Times", já foram um pilar do jornalismo esportivo americano. A seção cobriu os principais momentos e personalidades dos esportes americanos no último século, incluindo Muhammad Ali, o nascimento da agência livre na NBA, George Steinbrenner, as irmãs Williams, Tiger Woods, esteroides no beisebol e os efeitos mortais de concussões na Liga Nacional de Futebol.

A mudança representa uma maior integração à redação do Athletic, que o Times comprou em janeiro de 2022 por US$ 550 milhões, acrescentando uma publicação que tinha cerca de 400 jornalistas cobrindo mais de 200 equipes esportivas profissionais. Ele publica cerca de 150 artigos por dia.

A equipe do Athletic agora fornecerá a maior parte da cobertura de eventos esportivos, atletas e campeonatos para os leitores do Times e, pela primeira vez, reportagens do Athletic aparecerão na edição impressa do Times. O acesso online ao Athletic, que é operado separadamente da redação do Times, está incluído para os assinantes de um ou mais pacotes de produtos do Times.

Os jornalistas da seção de esportes serão transferidos para outras funções na redação, e nenhuma demissão foi planejada, disseram Kahn e Drake. Um grupo da editoria de economia cobrirá dinheiro e poder nos esportes, enquanto novos assuntos sobre esportes serão adicionados a outras seções. Prevê-se que as mudanças serão concluídas até o outono.

Quando o Times comprou o Athletic, os executivos disseram que o acordo ajudaria a empresa a atrair um público mais amplo. Eles o adicionaram a um pacote de assinatura que inclui o site principal de notícias do Times, além de Cooking, o serviço de análise de produtos Wirecutter e Games.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Como empresa, The Athletic ainda não deu lucro –registrou prejuízo de US$ 7,8 milhões no primeiro trimestre deste ano. Mas o número de assinantes pagantes cresceu para mais de 3 milhões em março de 2023, de pouco mais de 1 milhão quando foi adquirido.

Em novembro passado, o Times nomeou Steven Ginsberg, um dos principais editores do The Washington Post, como editor-executivo do Athletic. Em junho, o Athletic demitiu quase 20 repórteres e transferiu mais de 20 outros para novos cargos. Seus diretores disseram que o veículo não designaria mais pelo menos um repórter especial para cada equipe esportiva.

A aquisição do Athletic levantou questões sobre o futuro do departamento de esportes do Times, que inclui vários jornalistas ilustres. A coluna "Sports of the Times" foi iniciada por John Kieran em 1927 e mais tarde incluiria um notável grupo de jornalistas, incluindo Robert Lipsyte, William Rhoden, Harvey Araton, George Vecsey e Ira Berkow.

Três colunistas do "Sports of the Times", Arthur Daley, Red Smith e Dave Anderson, ganharam prêmios Pulitzer por seus textos esportivos. Daley escreveu mais de 10.000 colunas para o Times ao longo de 32 anos. (Outro repórter esportivo, John Branch, ganhou o Prêmio Pulitzer em 2013 por seu artigo sobre uma avalanche mortal no estado de Washington, e Josh Haner ganhou o prêmio de fotografia em 2014 por documentar a recuperação de um sobrevivente do atentado na Maratona de Boston.)

Nos últimos anos, com a ascensão da mídia digital, a editoria de esportes do Times começou a diminuir, assim como em muitos outros jornais nacionais e locais. A seção perdeu sua versão impressa diária independente. Nem todo time local ficou com um repórter especial. As tabelas de pontuação dos jogadores desapareceram.

No domingo, um grupo de quase 30 membros da seção de esportes do Times enviou uma carta a Kahn e a A.G. Sulzberger, o editor do Times, criticando a empresa por deixar sua equipe de esportes "se debatendo ao vento" desde a compra do Athletic.

Sulzberger e a executiva-chefe da empresa, Meredith Kopit Levien, escreveram num e-mail para a equipe na segunda que o objetivo da empresa desde a aquisição do Athletic era se tornar "um líder global em jornalismo esportivo".

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves