Brastemp e Electrolux têm os melhores micro-ondas segundo o Datafolha

São Paulo

O micro-ondas só chegou por aqui nos anos 1990 e gerou uma certa desconfiança no início. Agora, é difícil imaginar uma cozinha sem ele —e a tecnologia evoluiu um bocado.

"Os primeiros modelos demoravam até cinco horas para descongelar carnes. Hoje, a função leva poucos minutos", diz Gabriel Barbieri Silva, diretor de marketing da Brastemp, a marca mais lembrada por 31% dos entrevistados pelo Datafolha.

Electrolux e Brastemp dividem pódio de melhores marcas para microondas, segundo o Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Após liderar sozinha nas últimas três pesquisas, neste ano a empresa divide o pódio com a Electrolux. Com 29% menções, a companhia se destacou na faixa entre 16 e 25 anos, na qual chegou a 37% da preferência.

Para as marcas, uma combinação de fatores explica as escolhas dos consumidores. No quesito praticidade, a ordem é oferecer o máximo de funções além do básico. A Brastemp, por exemplo, incluiu em alguns de seus produtos as teclas "tira odor", que ajuda a eliminar cheiros após o uso, e "manter aquecido", que não deixa o prato esfriar.

Já a Electrolux aposta nas combinações prévias de tempo e potência —que permitem preparar diversas receitas com só um toque— e no descongelamento assistido. "Para evitar que o alimento cozinhe por fora sem descongelar por dentro, nosso micro-ondas vai indicando como agir passo a passo", afirma Paulo Bettega, gerente de produto da categoria de preparação de alimentos da marca.

Em cozinhas cada vez mais abertas para as áreas de estar, a beleza do micro-ondas é fundamental. Depois do boom do inox e dos espelhados, a tendência são os acabamentos mais sóbrios. "Estamos na era do cinza moonstone e do preto", diz Bettega.