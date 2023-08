Diego Lozano, do Levena, é eleito o melhor confeiteiro de São Paulo

São Paulo

O interesse pela confeitaria chegou à vida de Diego Lozano por acaso. Tudo começou quando, aos 13 anos, ele resolveu preparar um bolo de chocolate para agradar a mãe, mas errou um dos ingredientes. A receita, escrita à mão pela avó, dizia "uma colher de sal e uma xícara de açúcar", mas ele inverteu as quantidades e salgou o bolo.

O incidente o fez se interessar pela culinária. Em outra tentativa, voltou à cozinha para tentar fazer tarteletes de morango. Diego queria provar a mesma sobremesa que via brilhando nas prateleiras de padarias, mas que não tinha condições de comprar. A mãe sugeriu que ele fizesse um curso de confeitaria e panificação no Senai. A matriarca vislumbrava que o filho poderia ser padeiro ou confeiteiro um dia.

O confeiteiro Diego Lozano, no Levena - Keiny Andrade/Folhapress

Concluído o curso, Diego conseguiu um emprego na fábrica de chocolate Harald e começou a viajar pelo Brasil. Naquela época, passou a criar receitas com chocolate e ganhar notoriedade. Por duas vezes, em 2007 e 2015, levou o prêmio de melhor chocolatier do Brasil no campeonato World Chocolate Masters, a maior competição do segmento.

Depois da primeira premiação, foi convidado por Alex Atala a assumir a confeitaria do D.O.M., onde ficou por um pouco mais de um ano, até receber propostas para dar aulas fora do país. Autodidata, Diego aprendeu muito do que sabe lendo livros. A quantidade de leitura era tão grande que ele chegou a montar uma biblioteca própria.

Instituiu como meta de vida um dia abrir uma escola de confeitaria. Em 2012, realizou o sonho e inaugurou a Escola de Confeitaria Diego Lozano. Entre 2015 e 2019, a vida dele mudou completamente. No período, deu aula em 108 países. Durante essa experiência, percebeu que não impactava tanto os alunos ao usar ingredientes convencionais. Resolveu, então, dar preferência aos ingredientes brasileiros. E foi um sucesso.

Sabores como grumixama, umbu, cambuci, cumaru, cupuaçu, taperebá, uvaia, açaí branco e priprioca passaram a integrar suas criações. Neste ano, Diego inaugurou uma nova casa, chamada Levena, em Pinheiros. O local serve café da manhã, brunch, almoço, lanche e jantar. Nos fundos, o local abriga a sua escola de confeitaria



Levena

