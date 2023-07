Antonio Bachour, eleito o melhor confeiteiro do mundo, visitará o Brasil

São Paulo

Premiado duas vezes como melhor confeiteiro do mundo pelo Best Chef Awards, Antonio Bachour participará de eventos em São Paulo e Rio de Janeiro entre 10 e 17 de agosto. No dia 15, ele no estará no Hotel Copacabana Palace para comandar um jantar preparado apenas por confeiteiras.

Ali, o menu de 11 tempos será elaborado em parceria com o chef Nello Cassese, diretor culinário de todas as propriedades da rede de hotéis Belmond na América do Sul. Além dele, estarão as chefs Pia Salazar (restaurante Nuema), eleita Melhor Chef Confeiteira da América Latina pelo 50 Best Awards 2023; Maribel Aldaco (restaurante Fauna); Bianca Mirabili (restaurante Evvai), Diana Moreira (do Copacabana Palace) e Lisiane Lemos (restaurante Origem).

Antonio Bachour é considerado o melhor confeiteiro do mundo pelo prêmio Best Chef - Joan Divi

Antes, Bachour estará em São Paulo para ministrar aulas na Universidade Anhembi Morumbi ao lado do espanhol Javier Guillen e do brasileiro Diego Lozano (do restaurante Levena). Na pauta do encontro do dia 10 de agosto estarão os princípios de uma confeitaria moderna e os desafios do petit gateaux.

A visita ao Brasil se encerra dia 17 com um jantar de gala em homenagem aos cem anos do Copacabana Palace. Com inspiração em seu mais novo livro, o "Buffet", Bachour assinará sozinho todas as sobremesas e petit fours da noite.

À frente de quatro restaurantes nos Estados Unidos e México, o confeiteiro já publicou outras obras, como "Bachour", "Bachour Simply Beautiful", "Bachour Chocolate" e "Bachour The Baker".