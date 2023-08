Fôrno tem o melhor sanduíche de São Paulo, com menu autoral saboroso

São Paulo

É uma terça-feira, mas, para o jovem morador de uma quitinete com chão de taco, pouco importa. A fila para jantar no Fôrno, na Vila Buarque, leva pelo menos uma hora. Ainda que o tempo possa ser amenizado com uma reserva antecipada pela internet, com o custo extra de R$ 7,90, é algo incômodo.

Vencida a espera, o ambiente, embora cheio e com pouco espaço entre as mesas no salão, é acolhedor, em meio à sua informalidade com meia-luz. O cardápio, centrado em massas e sanduíches com preparo autoral, também faz valer o tempo.

Pastrami sandwich do Fôrno, eleito o melhor sanduíche de São Paulo - Foto: Keiny Andrade/Folhapress

O destaque são os sanduíches. Entre as novas opções do restaurante, inaugurado em 2017, estão o NY sandwich, com ancho fatiado, molho de carne e cebola frita, por R$ 72, e o Cuba, com presunto, queijo prato, picles, abacaxi em caldas e maionese de dill. Ambos são servidos na focaccia.

Quem reina, no entanto, é o sanduíche de pastrami, servido de duas maneiras —em uma versão maior, ao preço de R$ 90, e em uma menor, que sai por R$ 55, mas pode não ser uma boa aposta para quem está com mais fome. A menos que você não se importe em pôr em risco a dieta comendo muitas fritas, que acompanham, em grande quantidade, ambas as versões do sanduíche.

O que importa, afinal, é o sabor do próprio sanduíche. Montado no pão de campanha feito pelo próprio Fôrno, ele traz uma interação agridoce apetitosa entre maionese de dill, picles de pepino e o sabor marcante da charcutaria, produzida a partir da salga, do tempero e da defumação num processo que leva dias e, como o pão, também é feito pelo restaurante.

Fôrno

R. Cunha Horta, 70, Consolação, região central, WhatsApp (11) 98195-7207, @forno_sp